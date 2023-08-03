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SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Geçiş sürecindeyiz
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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Geçiş sürecindeyiz
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Geçiş sürecindeyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T11:40+0300
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ekonomi
mehmet şimşek
enflasyon
dezenflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."TÜİK 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki artış temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9.49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.83 olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230803/tuik-duyurdu-temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1074319236.html
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mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon
mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Geçiş sürecindeyiz

11:40 03.08.2023 (güncellendi: 11:49 03.08.2023)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.
Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.
Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.
Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."
TÜİK 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki artış temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9.49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.83 olarak gerçekleşti.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
EKONOMİ
TÜİK duyurdu: Temmuz ayı enflasyonu belli oldu
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