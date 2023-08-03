https://sputniknews.com.tr/20230803/bakan-simsekten-enflasyon-mesaji-gecis-surecindeyiz-1074324245.html

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Geçiş sürecindeyiz

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Geçiş sürecindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T11:40+0300

2023-08-03T11:40+0300

2023-08-03T11:49+0300

ekonomi

mehmet şimşek

enflasyon

dezenflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."TÜİK 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki artış temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9.49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.83 olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230803/tuik-duyurdu-temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1074319236.html

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mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon