Ahmet Hakan'dan Disney+ tepkisi: 'Gidin İftira çetesine satın filmlerinizi dizilerinizi'

"Disney, çektiği “Atatürk” dizisini yayından kaldırmış. Neden? Uluslararası bir çete var. Soykırım iftirası atmaktan başka bir şey yapmayan bir çetedir bu. Bu çete, Atatürk’e “soykırımcı” diye iftira atarak Disney’e baskı uygulamış ve Disney de çetenin bu baskısına boyun eğmiş. Buradan çıkan tek bir anlam var: Disney adlı platform, Türkiye ile bu çete arasında bir tercih yapmak durumunda kalınca... Tercihini soykırım iftirası atan çeteden yana kullanmış durumda. Türkiye’de iş yapacaksın, Türkiye’den abone toplayacaksın, Türkiye’den para kazanacaksın, Türkiye’yi pazarın haline getireceksin. Ama gözünde Türkiye’nin zerre kıymeti olmayacak. Bu utanç verici aşağılamaya hiçbirimiz katlanamayız. İptallerle, boykotlarla, kampanyalarla... Bu densiz, bu saygısız, bu kıymet bilmez, bu müfterilerin taleplerine boyun eğen platforma gereken dersi vermeliyiz. Gitsinler soykırım iftirası atmaya meraklı çeteye satsınlar dizilerini filmlerini. Bizden uzak dursunlar."