https://sputniknews.com.tr/20230803/ahmet-hakan-gidin-iftira-cetesine-satin-filmlerinizi-dizilerinizi-1074318904.html
Ahmet Hakan'dan Disney+ tepkisi: 'Gidin İftira çetesine satın filmlerinizi dizilerinizi'
Ahmet Hakan'dan Disney+ tepkisi: 'Gidin İftira çetesine satın filmlerinizi dizilerinizi'
Ahmet Hakan, Disney+'dan 'Atatürk' filminin kaldırılmasına ilişkin "Çete, Atatürk’e “soykırımcı” diye iftira atarak Disney’e baskı uygulamış ve Disney de... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T09:49+0300
2023-08-03T09:49+0300
2023-08-03T09:50+0300
türkiye
atatürk
mustafa kemal atatürk
disney
abd
ahmet hakan
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Disney+'dan 'Atatürk' filminin kaldırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Ahmet Hakan, bugünkü yazısında ABD merkezli dijital platforma 'ders verilmesi' gerektiğini savundu:
https://sputniknews.com.tr/20230802/ak-partili-celikten-abd-merkezli-dijital-platforma-ataturk-dizisi-tepkisi-1074265054.html
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atatürk, mustafa kemal atatürk, disney, abd, ahmet hakan
atatürk, mustafa kemal atatürk, disney, abd, ahmet hakan
Ahmet Hakan'dan Disney+ tepkisi: 'Gidin İftira çetesine satın filmlerinizi dizilerinizi'
09:49 03.08.2023 (güncellendi: 09:50 03.08.2023) Abone ol
Ahmet Hakan, Disney+'dan 'Atatürk' filminin kaldırılmasına ilişkin "Çete, Atatürk’e “soykırımcı” diye iftira atarak Disney’e baskı uygulamış ve Disney de çetenin bu baskısına boyun eğmiş" dedi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Disney+'dan 'Atatürk' filminin kaldırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ahmet Hakan, bugünkü yazısında
ABD merkezli dijital platforma 'ders verilmesi'
gerektiğini savundu:
"Disney, çektiği “Atatürk” dizisini yayından kaldırmış. Neden? Uluslararası bir çete var. Soykırım iftirası atmaktan başka bir şey yapmayan bir çetedir bu. Bu çete, Atatürk’e “soykırımcı” diye iftira atarak Disney’e baskı uygulamış ve Disney de çetenin bu baskısına boyun eğmiş. Buradan çıkan tek bir anlam var: Disney adlı platform, Türkiye ile bu çete arasında bir tercih yapmak durumunda kalınca... Tercihini soykırım iftirası atan çeteden yana kullanmış durumda. Türkiye’de iş yapacaksın, Türkiye’den abone toplayacaksın, Türkiye’den para kazanacaksın, Türkiye’yi pazarın haline getireceksin. Ama gözünde Türkiye’nin zerre kıymeti olmayacak. Bu utanç verici aşağılamaya hiçbirimiz katlanamayız. İptallerle, boykotlarla, kampanyalarla... Bu densiz, bu saygısız, bu kıymet bilmez, bu müfterilerin taleplerine boyun eğen platforma gereken dersi vermeliyiz. Gitsinler soykırım iftirası atmaya meraklı çeteye satsınlar dizilerini filmlerini. Bizden uzak dursunlar."