AK Partili Çelik'ten, ABD merkezli dijital platforma 'Atatürk' dizisi tepkisi
00:30 02.08.2023 (güncellendi: 00:41 02.08.2023)
© AAÖmer Çelik
© AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir" ifadesini kullandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, platformun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD merkezli bir dizi/film platformunun "Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.
Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.
Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın."
Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 1, 2023
Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır.
RTÜK Başkanı Şahin: 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan kuruluşun savunması alınacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
“Disney +” isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 1, 2023
Türkiye… pic.twitter.com/rbk5TKrfBv
Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.
29 Ekim 2022, 01:20