https://sputniknews.com.tr/20230802/ak-partili-celikten-abd-merkezli-dijital-platforma-ataturk-dizisi-tepkisi-1074265054.html

AK Partili Çelik'ten, ABD merkezli dijital platforma 'Atatürk' dizisi tepkisi

AK Partili Çelik'ten, ABD merkezli dijital platforma 'Atatürk' dizisi tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T00:30+0300

2023-08-02T00:30+0300

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türkiye

atatürk

abd

abd

ömer çelik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD merkezli bir dizi/film platformunun "Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:RTÜK Başkanı Şahin: 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan kuruluşun savunması alınacak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221029/ataturk-dizisinin-ilk-tanitimi-yayinlandi-1062831621.html

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