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2023'ün başından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı ile 231 binden fazla kişi sözleşme imzaladı
2023'ün başından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı ile 231 binden fazla kişi sözleşme imzaladı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yılbaşından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı ile 231 binden fazla kişinin sözleşme imzaladığını... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T21:44+0300
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dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
sözleşme
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ikmaline ilişkin bir toplantıda yılbaşından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı ile 231 binden fazla kişinin sözleşme imzaladığı bilgisini verdi.“Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre bu yıl 1 Ocak’tan 3 Ağustos’a, yani bugüne kadar toplam 231 binden fazla kişi sözleşmeli olarak kabul edildi” diyen Medvedev, aynı zamanda sözleşmeli hizmeti mümkün olduğu kadar prestijli hale getirmek olan başlıca görevin aynı kaldığını vurguladı.Medvedev, “Bu amaçla son aylarda çeşitli organizasyonel, ekonomik, sosyal ve teknolojik kararlar alındı. Her şeyden önce, sözleşmeli hizmet için eleme sistemi özel askeri harekatın koşullarına başarıyla uyarlandı ve bu sonuç veriyor. Ayrıca askeri personellerin ve aile üyelerinin sosyal güvenliğini önemli ölçüde artırılabilmesi de en az bu kadar önemlidir” diye konuştu.Sözleşmeli askeri personel için eş zamanlı ödenek tayin edildiğini, kredi tatillerinin getirildiğini ve askerlik süresi boyunca iş yerlerinin korunduğunu hatırlatan Medvedev, “Yine de bu alanda olup bitenleri takip etmek gerekiyor” vurgusunu yaptı.Seferberlik kapsamında askere alınan ve sözleşmeli askerlerin ödenekleri ile ilgili dengesizliğin de ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Medvedev, “Ülkenin tüm bölgelerinde bölgesel teşvik ve tazminat maksatlı ödemeler düzenlendi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/rusyada-asker-emeklileri-savunma-bakanligi-ile-kontrat-imzalamalari-halinde-daha-yuksek-maas-alacak-1073216266.html
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2023'ün başından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı ile 231 binden fazla kişi sözleşme imzaladı

21:44 03.08.2023
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Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yılbaşından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı ile 231 binden fazla kişinin sözleşme imzaladığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ikmaline ilişkin bir toplantıda yılbaşından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı ile 231 binden fazla kişinin sözleşme imzaladığı bilgisini verdi.
“Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre bu yıl 1 Ocak’tan 3 Ağustos’a, yani bugüne kadar toplam 231 binden fazla kişi sözleşmeli olarak kabul edildi” diyen Medvedev, aynı zamanda sözleşmeli hizmeti mümkün olduğu kadar prestijli hale getirmek olan başlıca görevin aynı kaldığını vurguladı.
Medvedev, “Bu amaçla son aylarda çeşitli organizasyonel, ekonomik, sosyal ve teknolojik kararlar alındı. Her şeyden önce, sözleşmeli hizmet için eleme sistemi özel askeri harekatın koşullarına başarıyla uyarlandı ve bu sonuç veriyor. Ayrıca askeri personellerin ve aile üyelerinin sosyal güvenliğini önemli ölçüde artırılabilmesi de en az bu kadar önemlidir” diye konuştu.
Sözleşmeli askeri personel için eş zamanlı ödenek tayin edildiğini, kredi tatillerinin getirildiğini ve askerlik süresi boyunca iş yerlerinin korunduğunu hatırlatan Medvedev, “Yine de bu alanda olup bitenleri takip etmek gerekiyor” vurgusunu yaptı.
Seferberlik kapsamında askere alınan ve sözleşmeli askerlerin ödenekleri ile ilgili dengesizliğin de ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Medvedev, “Ülkenin tüm bölgelerinde bölgesel teşvik ve tazminat maksatlı ödemeler düzenlendi” dedi.
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