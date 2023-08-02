https://sputniknews.com.tr/20230802/yunanistanda-son-14-yilin-en-sicak-temmuzu-yasandi-1074310774.html
Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
Yunanistan'da bu yıl, 2010'dan beri en sıcak temmuzun yaşandığı bildirildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T22:46+0300
2023-08-02T22:46+0300
2023-08-02T22:46+0300
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sıcak hava
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Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin 2010'dan itibaren yapılan gözlemleri değerlendirdiği raporuna göre, bu yıl temmuzda ortalama sıcaklıklar 2010'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.Bu yıl son 14 yılın en sıcak temmuzunun yaşandığı ülkede 31 günden 23'ü mevsim normallerinin üzerinde seyretti.Girit'te temmuz sıcaklığı mevsim normallerinin 2,8 derece üzerine çıkarken bu rakam ülke geneli için ortalama 1,9 derece oldu.Geçen ay rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı.Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230801/yunanistanda-temmuzun-ikinci-yarisinda-470-bin-donum-ormanlik-alan-yandi-1074262694.html
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yunanistan, sıcak, sıcak hava
yunanistan, sıcak, sıcak hava
Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
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Yunanistan'da bu yıl, 2010'dan beri en sıcak temmuzun yaşandığı bildirildi.
Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin 2010'dan itibaren yapılan gözlemleri değerlendirdiği raporuna göre, bu yıl temmuzda ortalama sıcaklıklar 2010'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.
Bu yıl son 14 yılın en sıcak temmuzunun yaşandığı ülkede 31 günden 23'ü mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Girit'te temmuz sıcaklığı mevsim normallerinin 2,8 derece üzerine çıkarken bu rakam ülke geneli için ortalama 1,9 derece oldu.
Geçen ay rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı.
Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.