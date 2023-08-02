https://sputniknews.com.tr/20230802/yunanistanda-son-14-yilin-en-sicak-temmuzu-yasandi-1074310774.html

Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı

Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı

Yunanistan'da bu yıl, 2010'dan beri en sıcak temmuzun yaşandığı bildirildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T22:46+0300

2023-08-02T22:46+0300

2023-08-02T22:46+0300

türkiye

yunanistan

sıcak

sıcak hava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073533215_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ec1ee131d8e20eb89e6381e9f4a5ccd5.jpg

Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin 2010'dan itibaren yapılan gözlemleri değerlendirdiği raporuna göre, bu yıl temmuzda ortalama sıcaklıklar 2010'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.Bu yıl son 14 yılın en sıcak temmuzunun yaşandığı ülkede 31 günden 23'ü mevsim normallerinin üzerinde seyretti.Girit'te temmuz sıcaklığı mevsim normallerinin 2,8 derece üzerine çıkarken bu rakam ülke geneli için ortalama 1,9 derece oldu.Geçen ay rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı.Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230801/yunanistanda-temmuzun-ikinci-yarisinda-470-bin-donum-ormanlik-alan-yandi-1074262694.html

türkiye

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, sıcak, sıcak hava