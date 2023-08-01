https://sputniknews.com.tr/20230801/yunanistanda-temmuzun-ikinci-yarisinda-470-bin-donum-ormanlik-alan-yandi-1074262694.html
Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı
Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı
Yunanistan'da 15-31 Temmuz'da çıkan 7 büyük orman yangınında toplam 470 bin dönüm alanın yandığı açıklandı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T22:20+0300
2023-08-01T22:20+0300
2023-08-01T22:20+0300
dünya
yunanistan
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073903654_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb447004e4dd14b0288c1469490efcf3.jpg
Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, temmuzda görülen rekor sıcaklıkların dışında, atmosferdeki nem oranının düşüklüğü de orman yangınlarını körükleyici nedenlerden oldu.Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde Kerkira Adası, Aigio, Dervenoxoria, Kuvara, Karistos, Nea Aghialos ve Rodos Adası'nda çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.Yunanistan'da yıl başından bu yana yanan ormanlık alan 550 bin dönüme ulaştı.Ülkede yıllık ortalama 435 bin dönüm civarında ormanlık alanın yandığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/yunanistandaki-siddetli-yanginlara-iliskin-durum-daha-iyi-aciklamasi-1074124792.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073903654_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8190c23413d2ff2f2164bb81bdf58953.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, orman yangını
yunanistan, orman yangını
Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı
Abone ol
Yunanistan'da 15-31 Temmuz'da çıkan 7 büyük orman yangınında toplam 470 bin dönüm alanın yandığı açıklandı.
Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, temmuzda görülen rekor sıcaklıkların dışında, atmosferdeki nem oranının düşüklüğü de orman yangınlarını körükleyici nedenlerden oldu.
Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde Kerkira Adası, Aigio, Dervenoxoria, Kuvara, Karistos, Nea Aghialos ve Rodos Adası'nda çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.
Yunanistan'da yıl başından bu yana yanan ormanlık alan 550 bin dönüme ulaştı.
Ülkede yıllık ortalama 435 bin dönüm civarında ormanlık alanın yandığı belirtiliyor.