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https://sputniknews.com.tr/20230802/van-golundeki-cekilme-ciddi-boyutta-1074300297.html
Van Gölü'nde çekilme
Van Gölü'nde çekilme
Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü’ndeki çekilme sürüyor. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T16:53+0300
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci olması ile Van Gölü, tüm zamanların en güzeli ve en ses getireni olmayı başarmıştı. Van Gölü’nde şimdilerde ise yağışın azalması ve sıcak havaların etkisiyle buharlaşmanın katlanarak artması sonucu suyu gittikçe azalıyor.Gölün Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 4 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı. Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan araba lastiği, plastik maddeler ve cam şişeler de gün yüzüne çıktı. Turist olarak ilçeye gelen vatandaşlar durumu hayretle gözlemlerken, havadan çekilen görüntüler de durumu gözler önüne seriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/van-golu-kiyisina-16-kilometrelik-sahil-yolu-yapilacak-1072082917.html
van
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van, van gölü, kuraklık
van, van gölü, kuraklık

Van Gölü'nde çekilme

16:53 02.08.2023 (güncellendi: 16:54 02.08.2023)
© İHA / HAKAN OKAY - MÜCAHİT TARLANVan Gölü'ndeki çekilme
Van Gölü'ndeki çekilme - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA / HAKAN OKAY - MÜCAHİT TARLAN
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Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü’ndeki çekilme sürüyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci olması ile Van Gölü, tüm zamanların en güzeli ve en ses getireni olmayı başarmıştı. Van Gölü’nde şimdilerde ise yağışın azalması ve sıcak havaların etkisiyle buharlaşmanın katlanarak artması sonucu suyu gittikçe azalıyor.
Gölün Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 4 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı. Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan araba lastiği, plastik maddeler ve cam şişeler de gün yüzüne çıktı. Turist olarak ilçeye gelen vatandaşlar durumu hayretle gözlemlerken, havadan çekilen görüntüler de durumu gözler önüne seriyor.
Van Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
YAŞAM
Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak
6 Haziran , 14:55
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