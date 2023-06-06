https://sputniknews.com.tr/20230606/van-golu-kiyisina-16-kilometrelik-sahil-yolu-yapilacak-1072082917.html

Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak

Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapacaklarını belirtti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T14:55+0300

2023-06-06T14:55+0300

2023-06-06T14:57+0300

van gölü

sahil

yol

yaşam

erciş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072085713_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_04ce4ddce0aafc18c9f6ef4eb7b7ba4e.jpg

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ile Tuşba ilçeleri arasında yürütülen 'Sahil Yolu Projesi' ve 1100 dönümde yürütülen rekreasyon çalışmalarını denetledi.Görevlilerden bilgi alan ve çalışanlara kitap dağıtan Balcı, gazetecilere, 10 kilometresi tamamlanan sahil yolunu 16 kilometreye çıkararak Van-Erciş kara yoluna bağlamayı hedeflediklerini söyledi.Sahil Yolu Projesi'nin Van için çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:Sahil yolunun yanı sıra çevre yolunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Balcı, "Sahildeki yol, alternatif bir güzergah ama asıl hedefimiz Vanlıları ve çevre illerde yaşayan vatandaşları Van Gölü'nün güzelliği ve zenginliğiyle buluşturmak. Tarihi Van Kalesi, yanında bulunan Hüsrev Paşa Camisi ve diğer tarihi yapıların restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Eski Van Şehri'ni ayağa kaldırma projemiz devam ediyor. Bunlar birleştiği zaman buranın turizm ve kültür anlamında büyük bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/van-golu-icin-acil-onlem-cagrisi-1070742337.html

van gölü

erciş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van gölü, sahil, yol, erciş