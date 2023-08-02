https://sputniknews.com.tr/20230802/ukrayna-ordusundan-rus-karadeniz-filosuna-ait-gemiye-saldiri-girisimi-1074296467.html
Ukrayna ordusundan Rus Karadeniz Filosu'na ait gemiye saldırı girişimi
Ukrayna ordusundan Rus Karadeniz Filosu'na ait gemiye saldırı girişimi
Dün gece İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı güçler, Karadeniz'deki provokatif eylemlerine bu gece de devam... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T15:57+0300
2023-08-02T15:57+0300
2023-08-02T16:04+0300
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donanma
filo
saldırı
saldırı girişimi
karadeniz
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Kiev rejiminin Karadeniz'in güneybatısında sivil gemilere eşlik eden Rusya Karadeniz Filosu'na ait bir gemiye insansız botla saldırı girişiminde bulunduğunu belirten bakanlık, Rus mürettebatın profesyonel eylemleri sonucunda insansız botun zamanında tespit edilerek imha edildiğini vurguladı.Ukrayna ordusunun dün gece Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız botlarla saldırı girişiminde bulunduğu açıklanmıştı.Rusya donanmasına ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiği vurgulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-ukrayna-ordusu-istanbul-bogazina-dogru-seyreden-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074241920.html
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rusya, ukrayna, donanma, filo, saldırı, saldırı girişimi, karadeniz
rusya, ukrayna, donanma, filo, saldırı, saldırı girişimi, karadeniz
Ukrayna ordusundan Rus Karadeniz Filosu'na ait gemiye saldırı girişimi
15:57 02.08.2023 (güncellendi: 16:04 02.08.2023) Abone ol
Dün gece İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı güçler, Karadeniz'deki provokatif eylemlerine bu gece de devam etti.
Kiev rejiminin Karadeniz'in güneybatısında sivil gemilere eşlik eden Rusya Karadeniz Filosu'na ait bir gemiye insansız botla saldırı girişiminde bulunduğunu belirten bakanlık, Rus mürettebatın profesyonel eylemleri sonucunda insansız botun zamanında tespit edilerek imha edildiğini vurguladı.
Ukrayna ordusunun dün gece Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız botlarla saldırı girişiminde bulunduğu açıklanmıştı.
Rusya donanmasına ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiği vurgulanmıştı.