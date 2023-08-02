Ukrayna ordusundan Rus Karadeniz Filosu'na ait gemiye saldırı girişimi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/ukrayna-ordusundan-rus-karadeniz-filosuna-ait-gemiye-saldiri-girisimi-1074296467.html
Ukrayna ordusundan Rus Karadeniz Filosu'na ait gemiye saldırı girişimi
Ukrayna ordusundan Rus Karadeniz Filosu'na ait gemiye saldırı girişimi
Dün gece İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı güçler, Karadeniz'deki provokatif eylemlerine bu gece de devam... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T15:57+0300
2023-08-02T16:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donanma
filo
saldırı
saldırı girişimi
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/19/1045049579_0:146:3194:1942_1920x0_80_0_0_1d370a87ea45ed6652c16bef847c2e5f.jpg
Kiev rejiminin Karadeniz'in güneybatısında sivil gemilere eşlik eden Rusya Karadeniz Filosu'na ait bir gemiye insansız botla saldırı girişiminde bulunduğunu belirten bakanlık, Rus mürettebatın profesyonel eylemleri sonucunda insansız botun zamanında tespit edilerek imha edildiğini vurguladı.Ukrayna ordusunun dün gece Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız botlarla saldırı girişiminde bulunduğu açıklanmıştı.Rusya donanmasına ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiği vurgulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-ukrayna-ordusu-istanbul-bogazina-dogru-seyreden-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074241920.html
rusya
ukrayna
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/19/1045049579_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_956351720e79db929551e8c3d9689e86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donanma, filo, saldırı, saldırı girişimi, karadeniz
rusya, ukrayna, donanma, filo, saldırı, saldırı girişimi, karadeniz

Ukrayna ordusundan Rus Karadeniz Filosu'na ait gemiye saldırı girişimi

15:57 02.08.2023 (güncellendi: 16:04 02.08.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Karadeniz filosu
Rusya- Karadeniz filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Dün gece İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı güçler, Karadeniz'deki provokatif eylemlerine bu gece de devam etti.
Kiev rejiminin Karadeniz'in güneybatısında sivil gemilere eşlik eden Rusya Karadeniz Filosu'na ait bir gemiye insansız botla saldırı girişiminde bulunduğunu belirten bakanlık, Rus mürettebatın profesyonel eylemleri sonucunda insansız botun zamanında tespit edilerek imha edildiğini vurguladı.

Ukrayna ordusunun dün gece Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız botlarla saldırı girişiminde bulunduğu açıklanmıştı.

Rusya donanmasına ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiği vurgulanmıştı.
Rus donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu
Dün, 13:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала