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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-ukrayna-ordusu-istanbul-bogazina-dogru-seyreden-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074241920.html
Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T13:58+0300
2023-08-01T14:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
istanbul boğazı
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Bakanlık, "Bu gece Kiev rejimi, Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine üç yarı yüzer insansız bot kullanarak bir terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.Bakanlık, sivil gemilere eşlik eden Rusya Donanması'na ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiğini vurguladı.'Karadeniz Filosu'na ait 2 devriye gemisine daha saldırı girişimi oldu'Bu arada bakanlık, bu gece Karadeniz'in güneybatı kesiminde gemi trafiği kontrol görevlerini ifa eden Karadeniz Filosu bünyesindeki 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerine de saldırı girişimi olduğunu bildirdi.Saldırı girişiminin Sivastopol'ün 340 km güneybatısında meydana geldiğini belirten bakanlık, girişim sırasında Ukraynalı güçler tarafından kullanılan 3 insansız botun tamamının Rus gemilerinden açılan ateşle imha edildiğinin altını çizdi.Bakanlık, 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini de kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/kremlin-moskovayi-hedef-alan-drone-saldirilariyla-ilgili-onlemler-aliniyor-1074239108.html
https://sputniknews.com.tr/20230801/ukrayna-murettebatsiz-botlarla-rusyanin-karadenizdeki-savas-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074227389.html
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rusya, ukrayna, istanbul boğazı
rusya, ukrayna, istanbul boğazı

Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu

13:58 01.08.2023 (güncellendi: 14:01 01.08.2023)
© Sputnik / Михаил Голенков / Multimedya arşivine gidinRus donanması
Rus donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Михаил Голенков
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız botlarla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Bakanlık, "Bu gece Kiev rejimi, Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine üç yarı yüzer insansız bot kullanarak bir terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, sivil gemilere eşlik eden Rusya Donanması'na ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiğini vurguladı.
Rusya- Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Moskova’yı hedef alan drone saldırılarıyla ilgili önlemler alınıyor
13:27

'Karadeniz Filosu'na ait 2 devriye gemisine daha saldırı girişimi oldu'

Bu arada bakanlık, bu gece Karadeniz'in güneybatı kesiminde gemi trafiği kontrol görevlerini ifa eden Karadeniz Filosu bünyesindeki 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerine de saldırı girişimi olduğunu bildirdi.

Saldırı girişiminin Sivastopol'ün 340 km güneybatısında meydana geldiğini belirten bakanlık, girişim sırasında Ukraynalı güçler tarafından kullanılan 3 insansız botun tamamının Rus gemilerinden açılan ateşle imha edildiğinin altını çizdi.

Bakanlık, 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini de kaydetti.
Rus donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna mürettebatsız botlarla Rusya'nın Karadeniz’deki savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu
10:19
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