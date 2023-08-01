https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-ukrayna-ordusu-istanbul-bogazina-dogru-seyreden-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074241920.html
Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T13:58+0300
2023-08-01T13:58+0300
2023-08-01T14:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
istanbul boğazı
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Bakanlık, "Bu gece Kiev rejimi, Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine üç yarı yüzer insansız bot kullanarak bir terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.Bakanlık, sivil gemilere eşlik eden Rusya Donanması'na ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiğini vurguladı.'Karadeniz Filosu'na ait 2 devriye gemisine daha saldırı girişimi oldu'Bu arada bakanlık, bu gece Karadeniz'in güneybatı kesiminde gemi trafiği kontrol görevlerini ifa eden Karadeniz Filosu bünyesindeki 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerine de saldırı girişimi olduğunu bildirdi.Saldırı girişiminin Sivastopol'ün 340 km güneybatısında meydana geldiğini belirten bakanlık, girişim sırasında Ukraynalı güçler tarafından kullanılan 3 insansız botun tamamının Rus gemilerinden açılan ateşle imha edildiğinin altını çizdi.Bakanlık, 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini de kaydetti.
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rusya, ukrayna, istanbul boğazı
rusya, ukrayna, istanbul boğazı
Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu
13:58 01.08.2023 (güncellendi: 14:01 01.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız botlarla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Bakanlık, "Bu gece Kiev rejimi, Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine üç yarı yüzer insansız bot kullanarak bir terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, sivil gemilere eşlik eden Rusya Donanması'na ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiğini vurguladı.
'Karadeniz Filosu'na ait 2 devriye gemisine daha saldırı girişimi oldu'
Bu arada bakanlık, bu gece Karadeniz'in güneybatı kesiminde gemi trafiği kontrol görevlerini ifa eden Karadeniz Filosu bünyesindeki 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerine de saldırı girişimi olduğunu bildirdi.
Saldırı girişiminin Sivastopol'ün 340 km güneybatısında meydana geldiğini belirten bakanlık, girişim sırasında Ukraynalı güçler tarafından kullanılan 3 insansız botun tamamının Rus gemilerinden açılan ateşle imha edildiğinin altını çizdi.
Bakanlık, 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini de kaydetti.