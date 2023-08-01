https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-ukrayna-ordusu-istanbul-bogazina-dogru-seyreden-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1074241920.html

Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna ordusu, İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine insansız... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:58+0300

2023-08-01T13:58+0300

2023-08-01T14:01+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

istanbul boğazı

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Bakanlık, "Bu gece Kiev rejimi, Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerine üç yarı yüzer insansız bot kullanarak bir terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.Bakanlık, sivil gemilere eşlik eden Rusya Donanması'na ait gemilerin tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha ettiğini vurguladı.'Karadeniz Filosu'na ait 2 devriye gemisine daha saldırı girişimi oldu'Bu arada bakanlık, bu gece Karadeniz'in güneybatı kesiminde gemi trafiği kontrol görevlerini ifa eden Karadeniz Filosu bünyesindeki 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerine de saldırı girişimi olduğunu bildirdi.Saldırı girişiminin Sivastopol'ün 340 km güneybatısında meydana geldiğini belirten bakanlık, girişim sırasında Ukraynalı güçler tarafından kullanılan 3 insansız botun tamamının Rus gemilerinden açılan ateşle imha edildiğinin altını çizdi.Bakanlık, 'Sergey Kotov' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemilerinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini de kaydetti.

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