https://sputniknews.com.tr/20230802/sile-sahilinde-bulunan-top-mermileri-imha-edildi-deniz-sulari-30-metreye-kadar-yukseldi-1074275323.html
Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi: Deniz suları 30 metreye kadar yükseldi
Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi: Deniz suları 30 metreye kadar yükseldi
Şile'de tespit edilen top mermileri denizde kontrollü şekilde imha edildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T10:38+0300
2023-08-02T10:38+0300
2023-08-02T10:38+0300
türkiye
şile
top mermisi
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Sofular Halk Plajı'nda, 28 Temmuz'da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince denizde yapılan tarama sonucu bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı.Ekipler, işaretlenen alanda belirlenen 28 patlamamış top mermisinden 8'ini bir süre önce Şile Cumhuriyet Savcılığı kararıyla karaya çıkarıldı.Alan boşaltıldıArama çalışmalarının tamamlanmasının ardından top mermilerinin kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı. Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1.2 kilometrelik alanı boşalttı.Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri, sualtında bulunan top mermilerinin tamamını fünyeyle birbirine bağladı.Denizdeki top mermileri fünye ile kontrolü şekilde patlatıldı.Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230731/silede-30a-yakin-patlamamis-mayin-bulundu-sahil-kapatildi-1074216607.html
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şile, top mermisi
Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi: Deniz suları 30 metreye kadar yükseldi
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Şile'de tespit edilen top mermileri denizde kontrollü şekilde imha edildi.
Sofular Halk Plajı'nda, 28 Temmuz'da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince denizde yapılan tarama sonucu bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, işaretlenen alanda belirlenen 28 patlamamış top mermisinden 8'ini bir süre önce Şile Cumhuriyet Savcılığı kararıyla karaya çıkarıldı.
Alan boşaltıldı
Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından top mermilerinin kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı. Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1.2 kilometrelik alanı boşalttı.
Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri, sualtında bulunan top mermilerinin tamamını fünyeyle birbirine bağladı.
Denizdeki top mermileri fünye ile kontrolü şekilde patlatıldı.
Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.