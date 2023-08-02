https://sputniknews.com.tr/20230802/sile-sahilinde-bulunan-top-mermileri-imha-edildi-deniz-sulari-30-metreye-kadar-yukseldi-1074275323.html

Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi: Deniz suları 30 metreye kadar yükseldi

Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi: Deniz suları 30 metreye kadar yükseldi

Şile'de tespit edilen top mermileri denizde kontrollü şekilde imha edildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T10:38+0300

2023-08-02T10:38+0300

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türkiye

şile

top mermisi

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Sofular Halk Plajı'nda, 28 Temmuz'da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince denizde yapılan tarama sonucu bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı.Ekipler, işaretlenen alanda belirlenen 28 patlamamış top mermisinden 8'ini bir süre önce Şile Cumhuriyet Savcılığı kararıyla karaya çıkarıldı.Alan boşaltıldıArama çalışmalarının tamamlanmasının ardından top mermilerinin kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı. Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1.2 kilometrelik alanı boşalttı.Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri, sualtında bulunan top mermilerinin tamamını fünyeyle birbirine bağladı.Denizdeki top mermileri fünye ile kontrolü şekilde patlatıldı.Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230731/silede-30a-yakin-patlamamis-mayin-bulundu-sahil-kapatildi-1074216607.html

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