https://sputniknews.com.tr/20230731/silede-30a-yakin-patlamamis-mayin-bulundu-sahil-kapatildi-1074216607.html

Şile'de 30'a yakın patlamamış mayın bulundu, sahil kapatıldı

Şile'de 30'a yakın patlamamış mayın bulundu, sahil kapatıldı

Şile'nin Sofular köyünde birkaç gün önce yüzmek için sahile giren bir vatandaş denizde mayın olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T20:17+0300

2023-07-31T20:17+0300

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yaşam

şile

mayın

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Şile'deki olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajında yaşandı. Yüzmek için denize giren bir vatandaş denizde 30'a yakın patlamamış mayın gördü.Korku içinde denizden çıkan vatandaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mayınların olduğu yeri işaretledi. 30'a yakın patlamamış mayın Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mayınların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.

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