https://sputniknews.com.tr/20230802/putinden-erdogana-bati-rus-tahilini-bloke-eden-uygulamalari-iptal-edince-anlasmaya-donecegiz-1074293289.html

Putin'den Erdoğan'a: Batı, Rus tahılını bloke eden uygulamaları iptal edince anlaşmaya döneceğiz

Putin'den Erdoğan'a: Batı, Rus tahılını bloke eden uygulamaları iptal edince anlaşmaya döneceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikini bloke eden... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T14:22+0300

2023-08-02T14:22+0300

2023-08-02T14:22+0300

ukrayna krizi

tahıl anlaşması

rusya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

görüşme

ikili görüşme

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ele alınanlarla ilgili Kremlin bir açıklama yayınladı.Kremlin’in açıklamasına göre Putin görüşmeleri sırasında Erdoğan’a, Ukrayna tahılının Karadeniz limanları üstünden ülkeden çıkarılması ve Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin sevkiyatını bloke eden uygulamaların iptalini içeren ‘paket anlaşma konusundaki ilkesel pozisyonunu’ anlattı.Rusya Devlet Başkanı, İstanbul’da geçen sene imzalanan ve bu zamana dek birkaç defa uzatılan anlaşmanın yeniden uzatılmasının, söz konusu anlaşmanın ‘Rusya ile ilgili kısmının gerçekleştirilmesinde ilerleme kaydedilmeyince anlamını yitirdiğini’ belirtti.Ancak görüşme sırasında Putin, Batı ülkeleri Rusya karşısında anlaşma ile belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirir getirmez, Rusya tarafının anlaşmaya geri döneceğini doğruladı.

https://sputniknews.com.tr/20230802/putin-ve-erdogan-telefonda-gorusuyor-1074284237.html

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tahıl anlaşması, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme