https://sputniknews.com.tr/20230802/putinden-erdogana-bati-rus-tahilini-bloke-eden-uygulamalari-iptal-edince-anlasmaya-donecegiz-1074293289.html
Putin'den Erdoğan'a: Batı, Rus tahılını bloke eden uygulamaları iptal edince anlaşmaya döneceğiz
Putin'den Erdoğan'a: Batı, Rus tahılını bloke eden uygulamaları iptal edince anlaşmaya döneceğiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikini bloke eden... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T14:22+0300
2023-08-02T14:22+0300
2023-08-02T14:22+0300
ukrayna krizi
tahıl anlaşması
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
görüşme
ikili görüşme
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ele alınanlarla ilgili Kremlin bir açıklama yayınladı.Kremlin’in açıklamasına göre Putin görüşmeleri sırasında Erdoğan’a, Ukrayna tahılının Karadeniz limanları üstünden ülkeden çıkarılması ve Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin sevkiyatını bloke eden uygulamaların iptalini içeren ‘paket anlaşma konusundaki ilkesel pozisyonunu’ anlattı.Rusya Devlet Başkanı, İstanbul’da geçen sene imzalanan ve bu zamana dek birkaç defa uzatılan anlaşmanın yeniden uzatılmasının, söz konusu anlaşmanın ‘Rusya ile ilgili kısmının gerçekleştirilmesinde ilerleme kaydedilmeyince anlamını yitirdiğini’ belirtti.Ancak görüşme sırasında Putin, Batı ülkeleri Rusya karşısında anlaşma ile belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirir getirmez, Rusya tarafının anlaşmaya geri döneceğini doğruladı.
https://sputniknews.com.tr/20230802/putin-ve-erdogan-telefonda-gorusuyor-1074284237.html
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tahıl anlaşması, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme
tahıl anlaşması, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme
Putin'den Erdoğan'a: Batı, Rus tahılını bloke eden uygulamaları iptal edince anlaşmaya döneceğiz
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikini bloke eden uygulamaların kaldırılması halinde, ülkesinin tahıl anlaşmasına geri döneceğini doğruladı. Söz konusu uygulamaların kaldırılması anlaşmanın şartlarından biriydi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ele alınanlarla ilgili Kremlin bir açıklama yayınladı.
Kremlin’in açıklamasına göre Putin görüşmeleri sırasında Erdoğan’a, Ukrayna tahılının Karadeniz limanları üstünden ülkeden çıkarılması ve Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin sevkiyatını bloke eden uygulamaların iptalini içeren ‘paket anlaşma konusundaki ilkesel pozisyonunu’ anlattı.
Rusya Devlet Başkanı, İstanbul’da geçen sene imzalanan ve bu zamana dek birkaç defa uzatılan anlaşmanın yeniden uzatılmasının, söz konusu anlaşmanın ‘Rusya ile ilgili kısmının gerçekleştirilmesinde ilerleme kaydedilmeyince anlamını yitirdiğini’ belirtti.
Ancak görüşme sırasında Putin, Batı ülkeleri Rusya karşısında anlaşma ile belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirir getirmez, Rusya tarafının anlaşmaya geri döneceğini doğruladı.