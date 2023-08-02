https://sputniknews.com.tr/20230802/putin-ve-erdogan-telefonda-gorusuyor-1074284237.html
Putin ve Erdoğan telefonda görüşüyor
Putin ve Erdoğan telefonda görüşüyor
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T12:41+0300
2023-08-02T12:41+0300
2023-08-02T12:56+0300
dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104154/11/1041541102_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_2cebd81066796b4ba67fbc16dfdeaad1.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman görüşmelerinin planlandığı sorusu karşısında, “Görüşme şu anda gerçekleşiyor” dedi.Peskov, görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıca bir açıklama yayınlayacaklarını da ekledi.Kremlin Sözcüsü ayrıca, Putin’in Erdoğan ile telefonda görüşeceğini cumartesi günü duyurduğunu da hatırlattı.Putin cumartesi günü gazetecilerin soruları üstüne, “Erdoğan benim bir çok uygun olmayan bir zamanda görüşmemizi teklif etti. Bense bugün görüşmemizi teklif ettim fakat onun için uygun değildi, yarın görüşebileceğimizi söyledim, Erdoğan için yine uygun değildi. Fakat çarşamba günü görüşmek için anlaştık” demişti.Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi ve böylelikle anlaşmanın geçerliliğinin 18 Temmuz’da sonlanmasından beri Putin ve Erdoğan’ın görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230802/kremlin-rusya-sadece-kendi-sartlarinin-uygulanmasi-halinde-tahil-anlasmasina-geri-donebilir-1074280807.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104154/11/1041541102_96:0:1195:824_1920x0_80_0_0_ec26dd98e7e09640d75d09e404c31a77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Putin ve Erdoğan telefonda görüşüyor
12:41 02.08.2023 (güncellendi: 12:56 02.08.2023) Abone ol
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman görüşmelerinin planlandığı sorusu karşısında, “Görüşme şu anda gerçekleşiyor” dedi.
Peskov, görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıca bir açıklama yayınlayacaklarını da ekledi.
Kremlin Sözcüsü ayrıca, Putin’in Erdoğan ile telefonda görüşeceğini cumartesi günü duyurduğunu da hatırlattı.
Putin cumartesi günü gazetecilerin soruları üstüne, “Erdoğan benim bir çok uygun olmayan bir zamanda görüşmemizi teklif etti. Bense bugün görüşmemizi teklif ettim fakat onun için uygun değildi, yarın görüşebileceğimizi söyledim, Erdoğan için yine uygun değildi. Fakat çarşamba günü görüşmek için anlaştık” demişti.
Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi ve böylelikle anlaşmanın geçerliliğinin 18 Temmuz’da sonlanmasından beri Putin ve Erdoğan’ın görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyordu.