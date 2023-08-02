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Putin ve Erdoğan telefonda görüşüyor
Putin ve Erdoğan telefonda görüşüyor
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T12:41+0300
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türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman görüşmelerinin planlandığı sorusu karşısında, “Görüşme şu anda gerçekleşiyor” dedi.Peskov, görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıca bir açıklama yayınlayacaklarını da ekledi.Kremlin Sözcüsü ayrıca, Putin’in Erdoğan ile telefonda görüşeceğini cumartesi günü duyurduğunu da hatırlattı.Putin cumartesi günü gazetecilerin soruları üstüne, “Erdoğan benim bir çok uygun olmayan bir zamanda görüşmemizi teklif etti. Bense bugün görüşmemizi teklif ettim fakat onun için uygun değildi, yarın görüşebileceğimizi söyledim, Erdoğan için yine uygun değildi. Fakat çarşamba günü görüşmek için anlaştık” demişti.Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi ve böylelikle anlaşmanın geçerliliğinin 18 Temmuz’da sonlanmasından beri Putin ve Erdoğan’ın görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230802/kremlin-rusya-sadece-kendi-sartlarinin-uygulanmasi-halinde-tahil-anlasmasina-geri-donebilir-1074280807.html
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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Putin ve Erdoğan telefonda görüşüyor

12:41 02.08.2023 (güncellendi: 12:56 02.08.2023)
© AA / Mustafa KamacıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman görüşmelerinin planlandığı sorusu karşısında, “Görüşme şu anda gerçekleşiyor” dedi.
Peskov, görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıca bir açıklama yayınlayacaklarını da ekledi.
Kremlin Sözcüsü ayrıca, Putin’in Erdoğan ile telefonda görüşeceğini cumartesi günü duyurduğunu da hatırlattı.
Putin cumartesi günü gazetecilerin soruları üstüne, “Erdoğan benim bir çok uygun olmayan bir zamanda görüşmemizi teklif etti. Bense bugün görüşmemizi teklif ettim fakat onun için uygun değildi, yarın görüşebileceğimizi söyledim, Erdoğan için yine uygun değildi. Fakat çarşamba günü görüşmek için anlaştık” demişti.
Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi ve böylelikle anlaşmanın geçerliliğinin 18 Temmuz’da sonlanmasından beri Putin ve Erdoğan’ın görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyordu.
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