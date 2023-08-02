https://sputniknews.com.tr/20230802/pentagondan-itiraf-rusyanin-harekati-abd-savunma-sanayiinin-yeterli-duzeyde-olmadigini-gosterdi-1074309520.html
Pentagon'dan itiraf: Rusya'nın harekatı, ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi
Pentagon'dan itiraf: Rusya'nın harekatı, ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mara Karlin, Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri harekatın ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T21:50+0300
2023-08-02T21:50+0300
2023-08-02T21:50+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
rusya
ukrayna
savunma sanayi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e405eb63b6dcd61ab20a67fff862fefa.jpg
Rusya'nın özel askeri harekatı sürerken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ülkenin savunma sanayisine dair bir itiraf geldi.Bakan Yardımcısı Karlin, "Özel askeri harekat, kendi savunma sanayimizi ve aynı şekilde müttefiklerimizin ve ortaklarımızın savunma sanayiini 'turboşarj' etmemiz gerektiğini somut bir şekilde hissettirdi ve bunu net şekilde anlamamızı sağladı" dedi.Kolektif Batı ülkelerinin birbirlerini tamamlayacak şekilde işbirliği yapması gerektiğinin de görüldüğünü kaydeden Karlin, ABD savunma sanayiinin beklenen düzeyde olmadığının açığa çıktığını, bu nedenle federal bütçeden ciddi kaynak tahsis edildiğini ve gelecek yıl bu finansmanın sonuçlarını detaylı şekilde analiz etmeleri gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230718/lockheed-martin-ukraynadaki-catisma-abd-savunma-endustrisindeki-sorunlari-ortaya-cikardi-1073680061.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_77253dd383c4dc1e417fe4c216a5c291.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, pentagon, rusya, ukrayna, savunma sanayi
abd, pentagon, rusya, ukrayna, savunma sanayi
Pentagon'dan itiraf: Rusya'nın harekatı, ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi
Abone ol
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mara Karlin, Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri harekatın ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını açığa çıkardığını belirtti.
Rusya'nın özel askeri harekatı sürerken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ülkenin savunma sanayisine dair bir itiraf geldi.
Bakan Yardımcısı Karlin, "Özel askeri harekat, kendi savunma sanayimizi ve aynı şekilde müttefiklerimizin ve ortaklarımızın savunma sanayiini 'turboşarj' etmemiz gerektiğini somut bir şekilde hissettirdi ve bunu net şekilde anlamamızı sağladı" dedi.
Kolektif Batı ülkelerinin birbirlerini tamamlayacak şekilde işbirliği yapması gerektiğinin de görüldüğünü kaydeden Karlin, ABD savunma sanayiinin beklenen düzeyde olmadığının açığa çıktığını, bu nedenle federal bütçeden ciddi kaynak tahsis edildiğini ve gelecek yıl bu finansmanın sonuçlarını detaylı şekilde analiz etmeleri gerektiğini ifade etti.