https://sputniknews.com.tr/20230802/pentagondan-itiraf-rusyanin-harekati-abd-savunma-sanayiinin-yeterli-duzeyde-olmadigini-gosterdi-1074309520.html

Pentagon'dan itiraf: Rusya'nın harekatı, ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi

Pentagon'dan itiraf: Rusya'nın harekatı, ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mara Karlin, Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri harekatın ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T21:50+0300

2023-08-02T21:50+0300

2023-08-02T21:50+0300

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savunma sanayi

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Rusya'nın özel askeri harekatı sürerken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ülkenin savunma sanayisine dair bir itiraf geldi.Bakan Yardımcısı Karlin, "Özel askeri harekat, kendi savunma sanayimizi ve aynı şekilde müttefiklerimizin ve ortaklarımızın savunma sanayiini 'turboşarj' etmemiz gerektiğini somut bir şekilde hissettirdi ve bunu net şekilde anlamamızı sağladı" dedi.Kolektif Batı ülkelerinin birbirlerini tamamlayacak şekilde işbirliği yapması gerektiğinin de görüldüğünü kaydeden Karlin, ABD savunma sanayiinin beklenen düzeyde olmadığının açığa çıktığını, bu nedenle federal bütçeden ciddi kaynak tahsis edildiğini ve gelecek yıl bu finansmanın sonuçlarını detaylı şekilde analiz etmeleri gerektiğini ifade etti.

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