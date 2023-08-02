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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/pentagondan-itiraf-rusyanin-harekati-abd-savunma-sanayiinin-yeterli-duzeyde-olmadigini-gosterdi-1074309520.html
Pentagon'dan itiraf: Rusya'nın harekatı, ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi
Pentagon'dan itiraf: Rusya'nın harekatı, ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mara Karlin, Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri harekatın ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T21:50+0300
2023-08-02T21:50+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
rusya
ukrayna
savunma sanayi
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Rusya'nın özel askeri harekatı sürerken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ülkenin savunma sanayisine dair bir itiraf geldi.Bakan Yardımcısı Karlin, "Özel askeri harekat, kendi savunma sanayimizi ve aynı şekilde müttefiklerimizin ve ortaklarımızın savunma sanayiini 'turboşarj' etmemiz gerektiğini somut bir şekilde hissettirdi ve bunu net şekilde anlamamızı sağladı" dedi.Kolektif Batı ülkelerinin birbirlerini tamamlayacak şekilde işbirliği yapması gerektiğinin de görüldüğünü kaydeden Karlin, ABD savunma sanayiinin beklenen düzeyde olmadığının açığa çıktığını, bu nedenle federal bütçeden ciddi kaynak tahsis edildiğini ve gelecek yıl bu finansmanın sonuçlarını detaylı şekilde analiz etmeleri gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230718/lockheed-martin-ukraynadaki-catisma-abd-savunma-endustrisindeki-sorunlari-ortaya-cikardi-1073680061.html
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abd, pentagon, rusya, ukrayna, savunma sanayi

Pentagon'dan itiraf: Rusya'nın harekatı, ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi

21:50 02.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mara Karlin, Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri harekatın ABD savunma sanayiinin yeterli düzeyde olmadığını açığa çıkardığını belirtti.
Rusya'nın özel askeri harekatı sürerken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ülkenin savunma sanayisine dair bir itiraf geldi.
Bakan Yardımcısı Karlin, "Özel askeri harekat, kendi savunma sanayimizi ve aynı şekilde müttefiklerimizin ve ortaklarımızın savunma sanayiini 'turboşarj' etmemiz gerektiğini somut bir şekilde hissettirdi ve bunu net şekilde anlamamızı sağladı" dedi.
Kolektif Batı ülkelerinin birbirlerini tamamlayacak şekilde işbirliği yapması gerektiğinin de görüldüğünü kaydeden Karlin, ABD savunma sanayiinin beklenen düzeyde olmadığının açığa çıktığını, bu nedenle federal bütçeden ciddi kaynak tahsis edildiğini ve gelecek yıl bu finansmanın sonuçlarını detaylı şekilde analiz etmeleri gerektiğini ifade etti.
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