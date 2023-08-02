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Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 63'e yükseldi
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 63'e yükseldi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresini hedef alan intihar saldırısında... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T16:49+0300
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dünya
pakistan
intihar saldırısı
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Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F üyelerinin 30 Temmuz'da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 63'e yükseldi.Yetkililer, 80 yaralının taburcu edildiğini, 123 yaralının tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.IŞİD sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/pakistanda-54-kisinin-hayatini-kaybettigi-bombali-saldiriyi-isid-ustlendi-1074220304.html
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pakistan, intihar saldırısı, işid
pakistan, intihar saldırısı, işid

Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 63'e yükseldi

16:49 02.08.2023 (güncellendi: 16:51 02.08.2023)
© AA / Hussain AliPakistan'da intihar saldırısı
Pakistan'da intihar saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Hussain Ali
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.
Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F üyelerinin 30 Temmuz'da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 63'e yükseldi.
Yetkililer, 80 yaralının taburcu edildiğini, 123 yaralının tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
IŞİD sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.
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Pakistan'da 54 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
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