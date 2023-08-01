https://sputniknews.com.tr/20230801/pakistanda-54-kisinin-hayatini-kaybettigi-bombali-saldiriyi-isid-ustlendi-1074220304.html
Pakistan'da 54 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
Pakistan'da 54 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresini hedef alan ve 54 kişinin... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T00:07+0300
2023-08-01T00:07+0300
2023-08-01T00:07+0300
dünya
pakistan
işid
bombalı saldırı
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IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendiğini açıkladı.Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 54 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
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pakistan, işid, bombalı saldırı
pakistan, işid, bombalı saldırı
Pakistan'da 54 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresini hedef alan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.
IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 54 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.