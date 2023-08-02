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https://sputniknews.com.tr/20230802/online-siparislerde-tercih-yemeklerde-lahmacun-kahvaltida-simit-oldu-1074295234.html
Online siparişlerde tercih yemeklerde lahmacun, kahvaltıda simit oldu
Online siparişlerde tercih yemeklerde lahmacun, kahvaltıda simit oldu
Online yemek siparişlerinin 6 aylık verilerine göre market tarafında en yoğun sipariş, akşam 17-19 saatleri arasında verilirken, yemekte en yoğun ilgiyi... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T15:17+0300
2023-08-02T15:19+0300
yemek
lahmacun
simit
yaşam
kahvaltı
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Türkiye’de bir yemek siparişi uygulaması yılın ilk 6 ayına ait verileri açıkladı. Geçen yıla göre restoran sayısını yaklaşık yüzde 31 oranında artıran uygulamanın ilk yarı verilerine göre kullanıcılar en çok 17.00 ve 19.00 saatleri arasında sipariş verdi. Market, kasap, manav ve pet shop’lardan yaklaşık 4 bin 400, su siparişinde yaklaşık 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alındı.Uygulamanın son şampiyonu lahmacun, bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yılın başından bugüne kadar en çok sipariş verilen yemek oldu ve zirvedeki yerini korudu. Lahmacunu Adana dürüm, tavuk döner, çiğ köfte dürüm ve pizza takip etti. 81 ilin tamamında 3 büyük il dışında en çok sipariş veren iller sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Eskişehir ve Mersin oldu. Yemeklerin yanında ise sırasıyla en çok ayran, gazlı içecekler, su ve soğuk çay tercih edildi.İstanbul’un en çok sipariş veren ilçeleri Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar’ın gözdesi lahmacun ve ayran ikilisi oldu. Yılın ilk yarısında yemeğin üstüne tatlı sipariş etmek isteyenlerin tercihi ise waffle, profiterol, antep fıstıklı ekler, kazandibi ve soğuk baklava oldu.Kahvaltılar için en çok tercih edilen ürünler sırasıyla simit, kaşarlı poğaça, kahvaltı tabağı, patatesli gözleme ve çikolatalı açma olurken en çok sipariş verilen çorbalar; mercimek, ezogelin, tavuk suyu, yayla ve kelle paça oldu. Kullanıcılar deniz ürünleri içerisinde en çok hamsi tava, balık çorbası, ekmek arası hamsi, ızgara levrek ve ekmek arası uskumru siparişi verdi.Kullanıcılar en çok 17.00 ve 19.00 saatleri arasında sipariş veriyorYılın ilk yarısındaki verilere göre market, kasap, manav ve pet shop’lardan 4 bin 400, su siparişinde 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alan uygulamada kullanıcılar en çok 17.00 ve 19.00 saatleri arasında sipariş veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana ve Eskişehir en çok sipariş verilen şehirlerin başında geldi.2023 yılı itibariyle kullanıcıları kasap, manav, pet shop, fırın için ay boyu süren çatı kampanyalar ile buluşturan uygulama kampanyalarına hızlı teslimat yapan marketlerle devam etti. 2023'ün ilk yarısında büyük marketlerde hayata geçirilen kupon fırsatlarıyla da kullanıcılar tasarruf sağladı.İlk 6 ayda en çok tercih edilen atıştırmalıklar bisküvi, kraker, ay çekirdeği, cips, gofret olurken, kahvaltıda en çok salam, peynir, sürülebilir çikolata ve yumurta sipariş edildi. En çok sipariş verilen ürünler ise sebze, meyve, çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips oldu. Hafta sonu kaçamaklarında ise sebzeden ve meyveden sonra yine çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips tercih edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/lahmacun-denetiminde-yeni-talimat-1073373499.html
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yemek, lahmacun, simit, kahvaltı
yemek, lahmacun, simit, kahvaltı

Online siparişlerde tercih yemeklerde lahmacun, kahvaltıda simit oldu

15:17 02.08.2023 (güncellendi: 15:19 02.08.2023)
© İHALahmacun
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA
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Online yemek siparişlerinin 6 aylık verilerine göre market tarafında en yoğun sipariş, akşam 17-19 saatleri arasında verilirken, yemekte en yoğun ilgiyi kahvaltıda simit, öğle ve akşam yemeklerinde ise lahmacun gördü.
Türkiye’de bir yemek siparişi uygulaması yılın ilk 6 ayına ait verileri açıkladı. Geçen yıla göre restoran sayısını yaklaşık yüzde 31 oranında artıran uygulamanın ilk yarı verilerine göre kullanıcılar en çok 17.00 ve 19.00 saatleri arasında sipariş verdi. Market, kasap, manav ve pet shop’lardan yaklaşık 4 bin 400, su siparişinde yaklaşık 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alındı.
Uygulamanın son şampiyonu lahmacun, bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yılın başından bugüne kadar en çok sipariş verilen yemek oldu ve zirvedeki yerini korudu. Lahmacunu Adana dürüm, tavuk döner, çiğ köfte dürüm ve pizza takip etti. 81 ilin tamamında 3 büyük il dışında en çok sipariş veren iller sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Eskişehir ve Mersin oldu. Yemeklerin yanında ise sırasıyla en çok ayran, gazlı içecekler, su ve soğuk çay tercih edildi.
İstanbul’un en çok sipariş veren ilçeleri Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar’ın gözdesi lahmacun ve ayran ikilisi oldu. Yılın ilk yarısında yemeğin üstüne tatlı sipariş etmek isteyenlerin tercihi ise waffle, profiterol, antep fıstıklı ekler, kazandibi ve soğuk baklava oldu.
Kahvaltılar için en çok tercih edilen ürünler sırasıyla simit, kaşarlı poğaça, kahvaltı tabağı, patatesli gözleme ve çikolatalı açma olurken en çok sipariş verilen çorbalar; mercimek, ezogelin, tavuk suyu, yayla ve kelle paça oldu. Kullanıcılar deniz ürünleri içerisinde en çok hamsi tava, balık çorbası, ekmek arası hamsi, ızgara levrek ve ekmek arası uskumru siparişi verdi.

Kullanıcılar en çok 17.00 ve 19.00 saatleri arasında sipariş veriyor

Yılın ilk yarısındaki verilere göre market, kasap, manav ve pet shop’lardan 4 bin 400, su siparişinde 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alan uygulamada kullanıcılar en çok 17.00 ve 19.00 saatleri arasında sipariş veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana ve Eskişehir en çok sipariş verilen şehirlerin başında geldi.
2023 yılı itibariyle kullanıcıları kasap, manav, pet shop, fırın için ay boyu süren çatı kampanyalar ile buluşturan uygulama kampanyalarına hızlı teslimat yapan marketlerle devam etti. 2023'ün ilk yarısında büyük marketlerde hayata geçirilen kupon fırsatlarıyla da kullanıcılar tasarruf sağladı.
İlk 6 ayda en çok tercih edilen atıştırmalıklar bisküvi, kraker, ay çekirdeği, cips, gofret olurken, kahvaltıda en çok salam, peynir, sürülebilir çikolata ve yumurta sipariş edildi. En çok sipariş verilen ürünler ise sebze, meyve, çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips oldu. Hafta sonu kaçamaklarında ise sebzeden ve meyveden sonra yine çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips tercih edildi.
Gaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
TÜRKİYE
Lahmacun denetiminde yeni talimat
10 Temmuz, 12:59
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