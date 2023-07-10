https://sputniknews.com.tr/20230710/lahmacun-denetiminde-yeni-talimat-1073373499.html

Lahmacun denetiminde yeni talimat

Lahmacun denetiminde yeni talimat

Tarım ve Orman Bakanlığı pide, lahmacun, börek ve benzeri gıdaların üretiminde kullanılan malzemelerin denetimine ilişkin talimatı yeniledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T12:59+0300

2023-07-10T12:59+0300

2023-07-10T12:59+0300

türkiye

lahmacun

ibrahim yumaklı

talimat

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre; pide, lahmacun, börek gibi gıdaların üretiminde kullanılacak malzemelerin denetimi ile ilgili talimat yenilendi.NTV'nin haberine göre, bakanlığın yeni talimatında, özellikle kırmızı et ile beyaz et karışımına izin verilmeyeceği, denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.Bakanlığın ilk talimatında pide, lahmacun, börek ve diğer gıda ürünlerinin üretiminde kullanılan malzemenin denetimi için numune alınmaması bilgisi yer almış ve kamuoyunda tepki çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230624/tarim-ve-orman-bakanligi-pide-ve-lahmacundan-numune-alinmayacagi-haberleri-gercegi-yansitmiyor-1072810350.html

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lahmacun, ibrahim yumaklı, talimat