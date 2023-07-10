https://sputniknews.com.tr/20230710/lahmacun-denetiminde-yeni-talimat-1073373499.html
Lahmacun denetiminde yeni talimat
Lahmacun denetiminde yeni talimat
Tarım ve Orman Bakanlığı pide, lahmacun, börek ve benzeri gıdaların üretiminde kullanılan malzemelerin denetimine ilişkin talimatı yeniledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T12:59+0300
2023-07-10T12:59+0300
2023-07-10T12:59+0300
türkiye
lahmacun
ibrahim yumaklı
talimat
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre; pide, lahmacun, börek gibi gıdaların üretiminde kullanılacak malzemelerin denetimi ile ilgili talimat yenilendi.NTV'nin haberine göre, bakanlığın yeni talimatında, özellikle kırmızı et ile beyaz et karışımına izin verilmeyeceği, denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.Bakanlığın ilk talimatında pide, lahmacun, börek ve diğer gıda ürünlerinin üretiminde kullanılan malzemenin denetimi için numune alınmaması bilgisi yer almış ve kamuoyunda tepki çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230624/tarim-ve-orman-bakanligi-pide-ve-lahmacundan-numune-alinmayacagi-haberleri-gercegi-yansitmiyor-1072810350.html
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lahmacun, ibrahim yumaklı, talimat
lahmacun, ibrahim yumaklı, talimat
Lahmacun denetiminde yeni talimat
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Tarım ve Orman Bakanlığı pide, lahmacun, börek ve benzeri gıdaların üretiminde kullanılan malzemelerin denetimine ilişkin talimatı yeniledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre; pide, lahmacun, börek gibi gıdaların üretiminde kullanılacak malzemelerin denetimi ile ilgili talimat yenilendi.
NTV'nin haberine göre, bakanlığın yeni talimatında, özellikle kırmızı et ile beyaz et karışımına izin verilmeyeceği, denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.
Bakanlığın ilk talimatında pide, lahmacun, börek ve diğer gıda ürünlerinin üretiminde kullanılan malzemenin denetimi için numune alınmaması bilgisi yer almış ve kamuoyunda tepki çekmişti.