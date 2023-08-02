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Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşmenin kesin yerini ve zamanlamasını belirleme konusunda anlaştı
Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşmenin kesin yerini ve zamanlamasını belirleme konusunda anlaştı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacakları görüşmenin kesin yerini ve... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T22:05+0300
2023-08-02T22:05+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
rusya
türkiye
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Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türk mevkidaşı Erdoğan’ın ileri tarihte yapacakları görüşmenin kesin yerini ve zamanlamasını belirleme konusunda anlaştıklarını söyledi.Peskov, “Onlar uzun zamandır, hatta Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce görüşmeyi planlıyorlardı. Ancak Moskova'yı hemen Türkiye'nin içişlerine karışmakla suçlamaya başlayacak olan eleştirmenlere malzeme vermemek için bunu seçimlerden önce yapmamaya, sonra yapmaya karar verdiler” diye konuştu.‘Rusya'ya karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda tahıl anlaşmasına dönüş gerçek olur’Peskov, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönüşünün gerçekçi olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu gerçekçi, bunun için sadece Avrupa ülkelerinin Rosselhozbank'ın SWIFT ile bağlantısının kesilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırmaya yönelik bir dizi önlem alması gerekiyor. İyi bildiğiniz bir dizi önlem. Bu önlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilir ve Rusya derhal tahıl anlaşmasını uygulamaya geri döner. Rusya tüm bunları çok uzun süredir tek taraflı olarak yerine getirdi, Moskova ile ilgili olan yükümlülükler ise çok uzun süredir yerine getirilmedi.”‘Rusya ve dünyanın diğer birçok ülkesi Batı'nın kurallarına göre yaşamak istemiyor’Peskov, kolektif Batı'nın uluslararası hukuka bağlı kalmayı değil, kurallar koymayı tercih ettiğini, Rusya ve dünyanın diğer birçok ülkesinin ise bu kurallara göre yaşamak istemediğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, “Uluslararası hukuk sürekli olarak ihlal ediliyor. Ve kolektif Batı, uluslararası hukuka bağlı kalmayı değil, kurallar koymayı tercih ediyor. Ve tam da bu noktada hem biz, ne de dünyanın diğer birçok ülkesi bu kurallara göre yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle böyle bir kırılma yaşanıyor, uluslararası hukuka daha fazla yönelmemiz gerekiyor. Burada yaptığımız her şey tamamen uluslararası hukuka dayalıdır. Görüşümüzü defalarca savunduk ve savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Batı tarafından belirlenen kurallara göre ‘yaşamama gücüne ve iradesine sahip olduğuna’ dikkat çeken Peskov, “Haklılığımızı kanıtlamaya çalışmamıza, onları ikna etmeye çalışmamıza rağmen bu kolektif Batı’yı ikna etmek çok zor. Bununla birlikte giderek daha fazla ülke bizi örnek almaya başlıyor” vurgusunu yaptı.Devletin hem kendi içinde vatandaşlarına karşı hem de diğer ülkelere karşı kendi çıkarlarını, haklılığını savunması gerektiğini vurgulayan Peskov, “Bu sürekli olarak, gece gündüz yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230802/putinden-erdogana-bati-rus-tahilini-bloke-eden-uygulamalari-iptal-edince-anlasmaya-donecegiz-1074293289.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye

Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşmenin kesin yerini ve zamanlamasını belirleme konusunda anlaştı

22:05 02.08.2023
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© DHA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacakları görüşmenin kesin yerini ve zamanlamasını belirleme konusunda anlaştıklarını belirtti.
Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türk mevkidaşı Erdoğan’ın ileri tarihte yapacakları görüşmenin kesin yerini ve zamanlamasını belirleme konusunda anlaştıklarını söyledi.
Peskov, “Onlar uzun zamandır, hatta Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce görüşmeyi planlıyorlardı. Ancak Moskova'yı hemen Türkiye'nin içişlerine karışmakla suçlamaya başlayacak olan eleştirmenlere malzeme vermemek için bunu seçimlerden önce yapmamaya, sonra yapmaya karar verdiler” diye konuştu.

‘Rusya'ya karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda tahıl anlaşmasına dönüş gerçek olur’

Peskov, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönüşünün gerçekçi olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu gerçekçi, bunun için sadece Avrupa ülkelerinin Rosselhozbank'ın SWIFT ile bağlantısının kesilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırmaya yönelik bir dizi önlem alması gerekiyor. İyi bildiğiniz bir dizi önlem. Bu önlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilir ve Rusya derhal tahıl anlaşmasını uygulamaya geri döner. Rusya tüm bunları çok uzun süredir tek taraflı olarak yerine getirdi, Moskova ile ilgili olan yükümlülükler ise çok uzun süredir yerine getirilmedi.”

‘Rusya ve dünyanın diğer birçok ülkesi Batı'nın kurallarına göre yaşamak istemiyor’

Peskov, kolektif Batı'nın uluslararası hukuka bağlı kalmayı değil, kurallar koymayı tercih ettiğini, Rusya ve dünyanın diğer birçok ülkesinin ise bu kurallara göre yaşamak istemediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, “Uluslararası hukuk sürekli olarak ihlal ediliyor. Ve kolektif Batı, uluslararası hukuka bağlı kalmayı değil, kurallar koymayı tercih ediyor. Ve tam da bu noktada hem biz, ne de dünyanın diğer birçok ülkesi bu kurallara göre yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle böyle bir kırılma yaşanıyor, uluslararası hukuka daha fazla yönelmemiz gerekiyor. Burada yaptığımız her şey tamamen uluslararası hukuka dayalıdır. Görüşümüzü defalarca savunduk ve savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Batı tarafından belirlenen kurallara göre ‘yaşamama gücüne ve iradesine sahip olduğuna’ dikkat çeken Peskov, “Haklılığımızı kanıtlamaya çalışmamıza, onları ikna etmeye çalışmamıza rağmen bu kolektif Batı’yı ikna etmek çok zor. Bununla birlikte giderek daha fazla ülke bizi örnek almaya başlıyor” vurgusunu yaptı.
Devletin hem kendi içinde vatandaşlarına karşı hem de diğer ülkelere karşı kendi çıkarlarını, haklılığını savunması gerektiğini vurgulayan Peskov, “Bu sürekli olarak, gece gündüz yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
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Putin'den Erdoğan'a: Batı, Rus tahılını bloke eden uygulamaları iptal edince anlaşmaya döneceğiz
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