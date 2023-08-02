https://sputniknews.com.tr/20230802/kastamonuda-yumurta-buyuklugunde-dolu-yagdi-1074273103.html
Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
Kastamonu'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T10:15+0300
2023-08-02T10:15+0300
2023-08-02T10:15+0300
yaşam
kastamonu
yumurta
dolu
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Merkez ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanağın ardından ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/italyada-tenis-topu-buyuklugunde-dolu-yagdi-1-olu-110-yarali-1073822034.html
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kastamonu, yumurta, dolu
Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
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Kastamonu'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Merkez ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanağın ardından ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.
Dolu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.