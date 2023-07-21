https://sputniknews.com.tr/20230721/italyada-tenis-topu-buyuklugunde-dolu-yagdi-1-olu-110-yarali-1073822034.html
İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü, 110 yaralı
İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü, 110 yaralı
İtalya’da tenis topu büyüklüğünde yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T17:18+0300
2023-07-21T17:18+0300
2023-07-21T17:21+0300
dünya
dolu
yağış
video
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Avrupa genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken, İtalya’nın kuzeyinde yaşayanlar tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı ile şaşkına döndü.Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde görülen dolu yağışında 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. Dolu yağışı nedeniyle evlerin camlarının kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü.
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İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü, 110 yaralı
İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü, 110 yaralı
2023-07-21T17:18+0300
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PT0M43S
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dolu, yağış, video, видео
dolu, yağış, video, видео
İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü, 110 yaralı
17:18 21.07.2023 (güncellendi: 17:21 21.07.2023) Abone ol
İtalya’da tenis topu büyüklüğünde yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı.
Avrupa genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken, İtalya’nın kuzeyinde yaşayanlar tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı ile şaşkına döndü.
Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde görülen dolu yağışında 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı.
Dolu yağışı nedeniyle evlerin camlarının kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü.