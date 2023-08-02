Karar Resmi Gazete'de: Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karayalçın-İmamoğlu görüşmesi ve vegan fenomenin ölümü!
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230802/karar-resmi-gazetede-ankaranin-da-aralarinda-bulundugu-24-ilin-emniyet-muduru-merkeze-cekildi-1074270280.html
Karar Resmi Gazete'de: Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
Karar Resmi Gazete'de: Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T08:20+0300
2023-08-02T08:20+0300
türkiye
resmi gazete
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074270353_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c4b6c1d2fb0287168b39cd429d113491.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.Emniyet Müdürleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken aralarında Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri merkeze çekildi.EGM emrine atanan isimler şu şekilde:"Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşcı, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Tunceli İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer."
https://sputniknews.com.tr/20230802/resmi-gazetede-yayimlandi-51-ilin-emniyet-muduru-degisti-1074265870.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074270353_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_d366bab73246f9d06f0d4b5345100e6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emniyet müdürlüğü kararnamesi, erdoğan kararname, emniyet müdürü, 24 il emniyet müdürü, resmi gazete, servet yılmaz
emniyet müdürlüğü kararnamesi, erdoğan kararname, emniyet müdürü, 24 il emniyet müdürü, resmi gazete, servet yılmaz

Karar Resmi Gazete'de: Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

08:20 02.08.2023
© AAEmniyet
Emniyet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.
Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
52 ilin emniyet müdürü değişirken aralarında Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri merkeze çekildi.

EGM emrine atanan isimler şu şekilde:

"Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşcı, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Tunceli İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer."
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: 51 ilin emniyet müdürü değişti
01:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала