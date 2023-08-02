https://sputniknews.com.tr/20230802/resmi-gazetede-yayimlandi-51-ilin-emniyet-muduru-degisti-1074265870.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 51 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: 51 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 51 ilin emniyet müdürü değişti. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T01:35+0300
2023-08-02T01:35+0300
2023-08-02T01:38+0300
resmi gazete
türkiye
recep tayyip erdoğan
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062670636_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1bd2931fbdad21048659e7be7bfdcfda.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Alınan kararla, 51 ilin emniyet müdürü değişti.Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Polis Başmüfettişi Adnan Karayel atandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062670636_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_9e807ffa581e3874e3218a29a7c8115b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Resmi Gazete'de yayımlandı: 51 ilin emniyet müdürü değişti
01:35 02.08.2023 (güncellendi: 01:38 02.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 51 ilin emniyet müdürü değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alınan kararla, 51 ilin emniyet müdürü değişti.
Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Polis Başmüfettişi Adnan Karayel atandı.