https://sputniknews.com.tr/20230802/istanbulda-temmuz-ayinin-en-cok-pahalanan-urunleri-belli-oldu-1074274384.html
İstanbul’da temmuz ayının en çok pahalanan ürünleri belli oldu
İstanbul’da temmuz ayının en çok pahalanan ürünleri belli oldu
İTO verilerine göre sivri biber, temmuzda yüzde 62.20 oranında zamlanarak fiyatı en çok artan ürün oldu. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T10:24+0300
2023-08-02T10:24+0300
2023-08-02T10:24+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
biber
artış
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.242 ürünün 149’unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.Fiyatı en fazla artan ürün olduTemmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62.20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler bazıları; ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52.67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49.97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48.31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45.06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42.86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34.05 ile kapıcı ücreti oldu.Erik fiyatı yüzde 17.68 ucuzladı2023 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 17.68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 13.02 ile kiraz, yüzde 4.51 ile salatalık, yüzde 0.91 ile karpuz ve yüzde 0.25 ile kavun oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbulun-temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1074236697.html
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istanbul ticaret odası (ito), biber, artış
istanbul ticaret odası (ito), biber, artış
İstanbul’da temmuz ayının en çok pahalanan ürünleri belli oldu
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İTO verilerine göre sivri biber, temmuzda yüzde 62.20 oranında zamlanarak fiyatı en çok artan ürün oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
242 ürünün 149’unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Fiyatı en fazla artan ürün oldu
Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62.20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler bazıları; ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52.67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49.97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48.31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45.06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42.86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34.05 ile kapıcı ücreti oldu.
Erik fiyatı yüzde 17.68 ucuzladı
2023 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 17.68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 13.02 ile kiraz, yüzde 4.51 ile salatalık, yüzde 0.91 ile karpuz ve yüzde 0.25 ile kavun oldu.