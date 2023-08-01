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https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbulun-temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1074236697.html
İstanbul’un temmuz ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul’un temmuz ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un aylık enflasyonunda 6,38 puan, yıllık enflasyonunda ise 8,27 puanlık artış oldu. Haziranda aylık enflasyon yüzde 3,46 iken temmuzda 9,84 olarak... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T12:53+0300
2023-08-01T12:53+0300
ekonomi
gıda fiyatları
istanbul ticaret odası (ito)
istanbul
enflasyon
gıda
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Temmuz’a ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.Buna göre, 2023 Temmuz ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,54 oranında arttı.Böylece aylık enflasyon 15 ayın zirvesine yükseldi.İstanbul’da haziran ayında aylık enflasyon yüzde 3,46 olmuş; Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise aylık yüzde 4,32 oranında artmıştı.Haziranda İstanbul’da yıllık enflasyon ise yüzde 55,19 olmuştu. Temmuzda bu oran yüzde 63,76 olarak gerçekleşti.Haziranda yüzde 64,27 olan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise temmuzda yüzde 66,57’ye çıktı.Temmuz 2023'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 17,35, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 16,02, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 14,66, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 12,79, Konut Harcamalarında yüzde 10,07, Gıda Harcamalarında yüzde 8,61, Giyim Harcamalarında yüzde 2,33, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış izlendi.Temmuz 2023'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 11,26, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 9,70, Mensucat Grubunda yüzde 3,62, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,59, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,57, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,57, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,46 artış izlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasinin-enflasyon-tahminin-ardindan-emekli-maasina-zam-icin-ilk-rakam-1074103036.html
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gıda fiyatları, istanbul ticaret odası (ito), istanbul, enflasyon, gıda
gıda fiyatları, istanbul ticaret odası (ito), istanbul, enflasyon, gıda

İstanbul’un temmuz ayı enflasyonu belli oldu

12:53 01.08.2023
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Pazar alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA
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İstanbul'un aylık enflasyonunda 6,38 puan, yıllık enflasyonunda ise 8,27 puanlık artış oldu. Haziranda aylık enflasyon yüzde 3,46 iken temmuzda 9,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise temmuzda yüzde 63,76 oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Temmuz’a ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, 2023 Temmuz ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,54 oranında arttı.
Böylece aylık enflasyon 15 ayın zirvesine yükseldi.
İstanbul’da haziran ayında aylık enflasyon yüzde 3,46 olmuş; Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise aylık yüzde 4,32 oranında artmıştı.
Haziranda İstanbul’da yıllık enflasyon ise yüzde 55,19 olmuştu. Temmuzda bu oran yüzde 63,76 olarak gerçekleşti.
Haziranda yüzde 64,27 olan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise temmuzda yüzde 66,57’ye çıktı.
Temmuz 2023'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 17,35, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 16,02, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 14,66, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 12,79, Konut Harcamalarında yüzde 10,07, Gıda Harcamalarında yüzde 8,61, Giyim Harcamalarında yüzde 2,33, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış izlendi.
Temmuz 2023'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 11,26, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 9,70, Mensucat Grubunda yüzde 3,62, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,59, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,57, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,57, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,46 artış izlendi.
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EKONOMİ
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminin ardından emekli maaşına zam için ilk rakam
28 Temmuz, 12:40

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