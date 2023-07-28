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https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasinin-enflasyon-tahminin-ardindan-emekli-maasina-zam-icin-ilk-rakam-1074103036.html
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminin ardından emekli maaşına zam için ilk rakam
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminin ardından emekli maaşına zam için ilk rakam
Merkez Bankası dün, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını açıkladı. Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T12:40+0300
2023-07-28T12:40+0300
ekonomi
enflasyon
emekli maaşı
emekli zammı
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. Erkan, "Enflasyon patikamızda önemli güncelleme gerçekleştirdik. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e (önceki yüzde 22,3), 2024 için yüzde 33'e (önceki yüzde 8,8) yükselttik. 2025 sonu enflasyon tahmini yüzde 15 olarak belirlendi" dedi.Ocak 2024'te emekli zammı ne kadar olur?Sabah'a göre, Merkez Bankası'nın yüzde 58'lik 2023 yıl sonu enflasyon beklentisine göre yeni SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplandı. Memur ve memur emeklisi içinse 2023 yılında uygulanacak toplu sözleşme zammı için süreç ağustos ayında nihayete erecek. Toplu sözleşme sonrası Ocak 2024 memur zammı için de hesaplamalar gelecek.Refah payı hariç oranı 31.92Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre; TÜFE endeksi 1782.95 seviyesine yükselecek. Bu rakam değerlendirildiğinde yılın 2. yarısı için 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31.92 olarak hesaplandı. Yani bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak.En düşük emekli maaşı ne kadar olur?Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası en düşük emekli maaşı da yeniden artacak. Yüzde 31.92 zam oranı ile yeniden hesaplandığında bu rakam 9.894 TL yani yaklaşık 10 bin TL civarında olabilir.Emekli maaşı hesaplamaEmekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir vatandaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek. Tabloda görüldüğü üzere 'Aylık Tutarı' burada kök maaşınızı ifade ediyor. 'Ek ödeme tutarı' ise yüzde 4'lük ek ödemeyi belirtiyor. Burada 'Aylık tutarı' yüzde yüzde 31.92 zam ile hesaplanıp yeni rakama ilave yüzde 4 ek ödeme eklenecek ve hesaba yatacak tutar hesaplanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230727/emekli-sandigi-kapsamindakilerin-zam-farklarinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1074048806.html
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enflasyon, emekli maaşı, emekli zammı
enflasyon, emekli maaşı, emekli zammı

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminin ardından emekli maaşına zam için ilk rakam

12:40 28.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANTürk lirası
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© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Merkez Bankası dün, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını açıkladı. Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası en düşük emekli maaşı da yeniden artacak. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşirse refah payı hariç bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. Erkan, "Enflasyon patikamızda önemli güncelleme gerçekleştirdik. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e (önceki yüzde 22,3), 2024 için yüzde 33'e (önceki yüzde 8,8) yükselttik. 2025 sonu enflasyon tahmini yüzde 15 olarak belirlendi" dedi.

Ocak 2024'te emekli zammı ne kadar olur?

Sabah'a göre, Merkez Bankası'nın yüzde 58'lik 2023 yıl sonu enflasyon beklentisine göre yeni SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplandı. Memur ve memur emeklisi içinse 2023 yılında uygulanacak toplu sözleşme zammı için süreç ağustos ayında nihayete erecek. Toplu sözleşme sonrası Ocak 2024 memur zammı için de hesaplamalar gelecek.

Refah payı hariç oranı 31.92

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre; TÜFE endeksi 1782.95 seviyesine yükselecek. Bu rakam değerlendirildiğinde yılın 2. yarısı için 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31.92 olarak hesaplandı. Yani bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası en düşük emekli maaşı da yeniden artacak. Yüzde 31.92 zam oranı ile yeniden hesaplandığında bu rakam 9.894 TL yani yaklaşık 10 bin TL civarında olabilir.

Emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir vatandaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek. Tabloda görüldüğü üzere 'Aylık Tutarı' burada kök maaşınızı ifade ediyor. 'Ek ödeme tutarı' ise yüzde 4'lük ek ödemeyi belirtiyor. Burada 'Aylık tutarı' yüzde yüzde 31.92 zam ile hesaplanıp yeni rakama ilave yüzde 4 ek ödeme eklenecek ve hesaba yatacak tutar hesaplanacak.
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SGK açıkladı: Emekli sandığı kapsamında maaş zam farklarının yatacağı tarih belli oldu
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