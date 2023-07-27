https://sputniknews.com.tr/20230727/emekli-sandigi-kapsamindakilerin-zam-farklarinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1074048806.html

Emekli sandığı kapsamındakilerin zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

Emekli sandığı kapsamındakilerin zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Cuma günü yapılacak. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T12:05+0300

2023-07-27T12:05+0300

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ekonomi

memur

emekli

emekli maaşı

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Emeklilere verilecek olan zam temmuz- aralık için yüzde 25 olarak duyuruldu. Vatandaşlar zamlı ve yeni aylıklarını temmuz ayı itibarıyla almaya başladı. Bu kapsamda emekli maaş farkı ödeme tarihleri de gündeme geliyor.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Cuma günü yapılacak. TRT'nin aktardığına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir. Buna göre;-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.SSK (4/1-(a)) ve BAĞKUR (4/1-(b)) kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günleri olan 17-28 Temmuz tarihlerinde ödenmeye başlanmıştır."

https://sputniknews.com.tr/20230726/emeklilerden-seyyanen-zam-talebi-yil-sonunu-bekleyecek-takat-kalmadi-1074018998.html

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