https://sputniknews.com.tr/20230802/israilli-bakan-eliyahu-bati-serianin-kendi-egemenlikleri-altina-alinmasi-cagrisinda-bulundu-1074310460.html
İsrailli bakan Eliyahu, Batı Şeria'nın kendi egemenlikleri altına alınması çağrısında bulundu
İsrailli bakan Eliyahu, Batı Şeria'nın kendi egemenlikleri altına alınması çağrısında bulundu
İsrail'in Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amihai Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının 'mümkün olduğunca çabuk ve akıllı bir şekilde kendi... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T22:18+0300
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin üyesi olan Bakan Eliyahu, İsrail ordu radyosuna açıklamalarda bulundu.Eliyahu konuşmasında, "Batı Şeria'da egemenliği uygulamalıyız. Mümkün olduğunca çabuk ve mümkün olduğunca akıllıca yapılmalı" ifadelerini kullandı.İsrail hükümetinden, Bakan Eliyahu'nun sözleri hakkında bir açıklama yapılmadı.İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/israil-gucleri-bati-seriada-bicakli-saldiri-iddiasiyla-15-yasindaki-cocugu-oldurdu--1074288278.html
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İsrailli bakan Eliyahu, Batı Şeria'nın kendi egemenlikleri altına alınması çağrısında bulundu
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İsrail'in Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amihai Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının 'mümkün olduğunca çabuk ve akıllı bir şekilde kendi egemenlikleri altına alınması' gerektiğini söyledi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin üyesi olan Bakan Eliyahu, İsrail ordu radyosuna açıklamalarda bulundu.
Eliyahu konuşmasında, "Batı Şeria'da egemenliği uygulamalıyız. Mümkün olduğunca çabuk ve mümkün olduğunca akıllıca yapılmalı" ifadelerini kullandı.
İsrail hükümetinden, Bakan Eliyahu'nun sözleri hakkında bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.