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İran donanması, 600 kilometre menzile sahip füzelerle gövde gösterisi yaptı
İran donanması, 600 kilometre menzile sahip füzelerle gövde gösterisi yaptı
İran, Basra Körfezi'nde 600 kilometre menzile sahip yeni füzelerle donatılmış gemilerin görüntülerini yayınladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
iran
iran devrim muhafızları
iran donanması
füze
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İran merkezli Tasnim haber ajansının haberine göre, İran Devrim Muhafızları donanması, Basra Körfezi'nde 600 kilometre menzilli füzelerle donatılmış yeni gemilerini tanıttı. İran kontrolündeki üç körfez adasından biri olan Ebu Musa adası açıklarında düzenlenen askeri tatbikat sırasında yaşandı. Füzeler hakkında ayrıntı verilmezken, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri, "Körfezdeki adalar İran'ın onurunun bir parçasıdır ve onları savunacağız. Basra körfezi tüm bölge ülkelerinindir. Bu devletler çok ihtiyatlı olmalı ve bölge dışı ülkelerin komplolarına ve bölücü planlarına düşmekten kendilerini korumalıdır" açıklamasında bulundu.ABD ise, 'bölgedeki su yollarını denetleme' gerekçesiyle Orta Doğu'ya bir savaş gemisiyle birlikte ilave F-35 ve F-16 savaş uçakları gönderdi.
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iran, iran devrim muhafızları, iran donanması, füze

İran donanması, 600 kilometre menzile sahip füzelerle gövde gösterisi yaptı

14:16 02.08.2023 (güncellendi: 14:20 02.08.2023)
© AFP 2023 / -İran Donanması
İran Donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / -
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İran, Basra Körfezi'nde 600 kilometre menzile sahip yeni füzelerle donatılmış gemilerin görüntülerini yayınladı.
İran merkezli Tasnim haber ajansının haberine göre, İran Devrim Muhafızları donanması, Basra Körfezi'nde 600 kilometre menzilli füzelerle donatılmış yeni gemilerini tanıttı.
İran kontrolündeki üç körfez adasından biri olan Ebu Musa adası açıklarında düzenlenen askeri tatbikat sırasında yaşandı.
Füzeler hakkında ayrıntı verilmezken, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri, "Körfezdeki adalar İran'ın onurunun bir parçasıdır ve onları savunacağız. Basra körfezi tüm bölge ülkelerinindir. Bu devletler çok ihtiyatlı olmalı ve bölge dışı ülkelerin komplolarına ve bölücü planlarına düşmekten kendilerini korumalıdır" açıklamasında bulundu.
ABD ise, 'bölgedeki su yollarını denetleme' gerekçesiyle Orta Doğu'ya bir savaş gemisiyle birlikte ilave F-35 ve F-16 savaş uçakları gönderdi.
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