https://sputniknews.com.tr/20230802/iran-donanmasi-600-kilometre-menzile-sahip-fuzelerle-govde-gosterisi-yapti-1074292971.html

İran donanması, 600 kilometre menzile sahip füzelerle gövde gösterisi yaptı

İran donanması, 600 kilometre menzile sahip füzelerle gövde gösterisi yaptı

İran, Basra Körfezi'nde 600 kilometre menzile sahip yeni füzelerle donatılmış gemilerin görüntülerini yayınladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T14:16+0300

2023-08-02T14:16+0300

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iran

iran devrim muhafızları

iran donanması

füze

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İran merkezli Tasnim haber ajansının haberine göre, İran Devrim Muhafızları donanması, Basra Körfezi'nde 600 kilometre menzilli füzelerle donatılmış yeni gemilerini tanıttı. İran kontrolündeki üç körfez adasından biri olan Ebu Musa adası açıklarında düzenlenen askeri tatbikat sırasında yaşandı. Füzeler hakkında ayrıntı verilmezken, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri, "Körfezdeki adalar İran'ın onurunun bir parçasıdır ve onları savunacağız. Basra körfezi tüm bölge ülkelerinindir. Bu devletler çok ihtiyatlı olmalı ve bölge dışı ülkelerin komplolarına ve bölücü planlarına düşmekten kendilerini korumalıdır" açıklamasında bulundu.ABD ise, 'bölgedeki su yollarını denetleme' gerekçesiyle Orta Doğu'ya bir savaş gemisiyle birlikte ilave F-35 ve F-16 savaş uçakları gönderdi.

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iran, iran devrim muhafızları, iran donanması, füze