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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı
İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı
İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanladı. Tatlıses, ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T13:43+0300
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ibrahim tatlıses
yaşam
mal varlığı
kebap
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses, son olarak serveti ile gündeme geldi. Birkaç gün önce ‘serveti dudak uçuklatan ünlüler’ listesinde adının baş sıralarda olması ile yankı uyandıran Tatlıses, bu haberleri yalanladı.TGRTHaber'in aktardığına göre, belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı. Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı olay oldu.İşte İbrahim Tatlıses'in mal varlığı:
https://sputniknews.com.tr/20230525/ibrahim-tatlisesten-torununa-dava-evimde-5-yildir-izinsiz-oturuyor-1071559056.html
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serveti dudak uçuklatan ünlüler, ibrahim tatlıses, ibo'nun mal varlığı, ibrahim tatlıses'in mal varlığı, tatlıses oteli
serveti dudak uçuklatan ünlüler, ibrahim tatlıses, ibo'nun mal varlığı, ibrahim tatlıses'in mal varlığı, tatlıses oteli

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

13:43 02.08.2023 (güncellendi: 13:50 02.08.2023)
© AAİbrahim Tatlıses'ten İsrail'de konser
İbrahim Tatlıses'ten İsrail'de konser - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanladı. Tatlıses, ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, son olarak serveti ile gündeme geldi. Birkaç gün önce ‘serveti dudak uçuklatan ünlüler’ listesinde adının baş sıralarda olması ile yankı uyandıran Tatlıses, bu haberleri yalanladı.
TGRTHaber'in aktardığına göre, belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı. Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı olay oldu.
İşte İbrahim Tatlıses'in mal varlığı:
Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu,
TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası,
By Tatlısesgiyim’in atölyesi ve mağazası,
Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa,
1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet otomobil, 3 cip, 1 limuzin, 20 şirket aracı,
Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa,
Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel,
İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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