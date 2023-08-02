https://sputniknews.com.tr/20230802/ibrahim-tatlises-mal-varligini-acikladi-1074287575.html

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanladı. Tatlıses, ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

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ibrahim tatlıses

yaşam

mal varlığı

kebap

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Şarkıcı İbrahim Tatlıses, son olarak serveti ile gündeme geldi. Birkaç gün önce ‘serveti dudak uçuklatan ünlüler’ listesinde adının baş sıralarda olması ile yankı uyandıran Tatlıses, bu haberleri yalanladı.TGRTHaber'in aktardığına göre, belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı. Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı olay oldu.İşte İbrahim Tatlıses'in mal varlığı:

https://sputniknews.com.tr/20230525/ibrahim-tatlisesten-torununa-dava-evimde-5-yildir-izinsiz-oturuyor-1071559056.html

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