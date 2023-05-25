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https://sputniknews.com.tr/20230525/ibrahim-tatlisesten-torununa-dava-evimde-5-yildir-izinsiz-oturuyor-1071559056.html
İbrahim Tatlıses'ten torununa dava: 'Evimde 5 yıldır izinsiz oturuyor'
İbrahim Tatlıses'ten torununa dava: 'Evimde 5 yıldır izinsiz oturuyor'
İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le evi yüzünden mahkemelik oldu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T13:59+0300
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ibrahim tatlıses
dava
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ev
işgal
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İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.'Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir'Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın aktardığına göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220707/oglunun-actigi-davada-mahkeme-kararini-verdi-ibrahim-tatlisesin-tasinmaz-varliklarina-serh-kondu-1058424822.html
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ibrahim tatlıses, dava, ev, işgal, torun
ibrahim tatlıses, dava, ev, işgal, torun

İbrahim Tatlıses'ten torununa dava: 'Evimde 5 yıldır izinsiz oturuyor'

13:59 25.05.2023 (güncellendi: 14:10 25.05.2023)
© AA / İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA /
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İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le evi yüzünden mahkemelik oldu.
İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.

'Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir'

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın aktardığına göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.
Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.
İbrahim Tatlıses'ten İsrail'de konser - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
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Oğlunun açtığı davada mahkeme kararını verdi: İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh kondu
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