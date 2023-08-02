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Evinin dışına pankart astı: 'Kendime uygun bir hanım arıyorum'
Evinin dışına pankart astı: 'Kendime uygun bir hanım arıyorum'
Rize’nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Salih Aycibin 1 buçuk yıl önce eşini kaybetti. Yalnız yaşamak istemeyen Aycibin evinin duvarına pankart... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T11:27+0300
2023-08-02T11:34+0300
yaşam
pankart
evlilik
rize
kadın
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Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yaşayan ve ‘Mirzab Ağa’ olarak bilinen Salih Aycibin, 18 ay önce eşini trafik kazasında kaybetti. Eşinin ölümünün ardından Aycibin, tekrardan evlenmek için eş adayı bulmaya çalıştı. Araya aracı sokarak görücü usulü evlenmeye de çalışan Aycibin sonuç alamadı. Daha sonrasında evlenebilmek için çare olarak yol kenarında bulunan evinin yola bakan duvarına "Rabbim kimsenin devranını bozmasın, âmin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" yazılı pankart astı. Asılan pankartı gören vatandaşlar evin önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca Salih Aycibin, bir anda ilgi odağı haline geldi. Bu durum Salih Aycibin’e eş adayı bulmak konusunda büyük katkı sağladı fakat Aycibin şu ana kadarki eş adaylarının hiçbirini beğenmedi.'Kendime karı arıyorum'Evlenmek için gelen adaylar arasında kriterlerine uygun biri olmadığını ve arayışının devam ettiğini ifade eden Salih Aycibin, “Benim hanımıma yolun üzerinde araba çarptı. Rahmetlik oldu. Ondan sonra karısız kaldım. Karıya ihtiyacım var. Bu sefer kime diyeceğim 'Bana karı bul' diye. Böyle bir pankart astım buraya. Ondan sonra kendi kendine iş gelir. Çok arayan hanımlar oldu. Ben de temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. 60-70 kilo arası olacak azami 80 olacak. 150 kiloluk karı bana lazım değil. Aracı olanlar vardı. Onlar da bana ‘Sen seçicisin’ gibi kelimeler kullandı. Bizde para sıkıntısı yok. Bana imanlı bir karı bulursanız dua ederim size. 60-70 yaşındaki karıyı ne yapacağım. İmanlı olacak bu bir ikincisi de güzel bir hanım olacak. Leş gibi bir hanım istemiyorum. Çocuk edebilen bir hanım olursa o daha güzel. 40-45 yaş arası olsa güzel olur. Benim sağlığım yerinde. Amacım güzel bir yuva kurmak. İnanıyorum ki olacak. Pankarttan sonra 100 tane karı aradı ama hiçbiri uymadı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230426/imamoglu-mitingde-acilan-pankartlari-okudu-yedinci-ok-hanimcilik-1070232656.html
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pankart, eş, evlilik, rize, kadın
pankart, eş, evlilik, rize, kadın

Evinin dışına pankart astı: 'Kendime uygun bir hanım arıyorum'

11:27 02.08.2023 (güncellendi: 11:34 02.08.2023)
© İHA / ALİ MAŞALACI - HASAN FEHMİ DEMİReş arama pankartı
eş arama pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA / ALİ MAŞALACI - HASAN FEHMİ DEMİR
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Rize’nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Salih Aycibin 1 buçuk yıl önce eşini kaybetti. Yalnız yaşamak istemeyen Aycibin evinin duvarına pankart astı.
Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yaşayan ve ‘Mirzab Ağa’ olarak bilinen Salih Aycibin, 18 ay önce eşini trafik kazasında kaybetti. Eşinin ölümünün ardından Aycibin, tekrardan evlenmek için eş adayı bulmaya çalıştı. Araya aracı sokarak görücü usulü evlenmeye de çalışan Aycibin sonuç alamadı. Daha sonrasında evlenebilmek için çare olarak yol kenarında bulunan evinin yola bakan duvarına "Rabbim kimsenin devranını bozmasın, âmin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" yazılı pankart astı. Asılan pankartı gören vatandaşlar evin önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca Salih Aycibin, bir anda ilgi odağı haline geldi. Bu durum Salih Aycibin’e eş adayı bulmak konusunda büyük katkı sağladı fakat Aycibin şu ana kadarki eş adaylarının hiçbirini beğenmedi.

'Kendime karı arıyorum'

Evlenmek için gelen adaylar arasında kriterlerine uygun biri olmadığını ve arayışının devam ettiğini ifade eden Salih Aycibin, “Benim hanımıma yolun üzerinde araba çarptı. Rahmetlik oldu. Ondan sonra karısız kaldım. Karıya ihtiyacım var. Bu sefer kime diyeceğim 'Bana karı bul' diye. Böyle bir pankart astım buraya. Ondan sonra kendi kendine iş gelir. Çok arayan hanımlar oldu. Ben de temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. 60-70 kilo arası olacak azami 80 olacak. 150 kiloluk karı bana lazım değil. Aracı olanlar vardı. Onlar da bana ‘Sen seçicisin’ gibi kelimeler kullandı. Bizde para sıkıntısı yok. Bana imanlı bir karı bulursanız dua ederim size. 60-70 yaşındaki karıyı ne yapacağım. İmanlı olacak bu bir ikincisi de güzel bir hanım olacak. Leş gibi bir hanım istemiyorum. Çocuk edebilen bir hanım olursa o daha güzel. 40-45 yaş arası olsa güzel olur. Benim sağlığım yerinde. Amacım güzel bir yuva kurmak. İnanıyorum ki olacak. Pankarttan sonra 100 tane karı aradı ama hiçbiri uymadı” diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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