https://sputniknews.com.tr/20230426/imamoglu-mitingde-acilan-pankartlari-okudu-yedinci-ok-hanimcilik-1070232656.html

İmamoğlu mitingde açılan pankartları okudu: 'Yedinci ok hanımcılık'

İmamoğlu mitingde açılan pankartları okudu: 'Yedinci ok hanımcılık'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yalova'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşma sırasında açılan pankartlardan 'Yedinci ok hanımcılık' pankartını gülerek okudu... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T20:37+0300

2023-04-26T20:37+0300

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ekrem imamoğlu

2023 türkiye seçimleri

yalova

pankart

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Yalova'da gerçekleştirilen 'Millet Buluşmaları' kapsamında kalabalığa hitap etti.Konuşması sırasında mitinge katılanların yazdığı pankartları okuyan İmamoğlu, "Yedinci ok hanımcılığı okumayacaktım ama sen bana okuttun. Helal olsun" dedi. Sözlerine eşi Dilek İmamoğlu'na seslenerek devam eden Ekrem İmamoğlu "Dilekçim bak ne yazıyor İskefiye Yoroz'dan İmamoğulları. İskefiye benim eşimin ilçesinin adı. O yüzden yedinci ok hanımcılık ya oradan dolayı, ben de öyle İskefiye'ye saygıyla selam yolluyorum" ifadelerini kullandı.

yalova

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ekrem imamoğlu, yalova, pankart