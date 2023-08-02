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ABD'de 40 milyon nüfusu besleyen Colorado Nehri'nin suyu son 20 yılda yüzde 10 azaldı
ABD'de 40 milyon nüfusu besleyen Colorado Nehri'nin suyu son 20 yılda yüzde 10 azaldı
ABD'nin batı yakasında 7 eyalette toplam 40 milyon kişinin içme suyu ve tarım için kullanılan Colorado Nehri'nin son 20 yılda tehlikeli ölçüde azıldığı tespit... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T05:18+0300
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yaşam
colorado nehri
abd
içme suyu
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Kaliforniya'daki UCLA Üniversitesi bünyesinde çalışma yapan araştırmacılar, 2000-2021 yıllarında, artan sıcaklıklar nedeniyle Colorado Nehri havzasında '10 trilyon galon (yaklaşık 40 trilyon litre) suyun buharlaştığını' bu miktarın, bölgedeki su ihtiyacı için oluşturulan Mead Gölü büyüklüğünde olduğunu belirtti.Araştırmayı yapan bilim insanları, nehir havzasında 32.5 milyon dönümlük alandan suyun çekildiğini ve bu oranın nehir suyunun yüzde 10.3'üne karşılık geldiğini kaydetti.Araştırma raporunda, "Antropojenik ısınma, devam eden mega kuraklık (2000–2021 arasında) Mead Gölü'nün kabaca depolanmasıyla Colorado Havzası'nın doğal akışını azalttı. Karla kaplı bölgelerde daha fazla kuraklaşma, karla kaplı olmayan bölgelere kıyasla su kayıplarının kabaca iki kat daha hızlı gerçekleşmesine neden oluyor" ifadelerine yer verildi.Water Resources Research dergisinde yayımlanan çalışmanın araştırmacıları, fosil yakıtların kullanılması sonucu artan ısının havzayı kurutmaya devam ettikçe su kaynağının daha da küçüleceği konusunda uyarıda bulundu.ABD'nin batı yakasındaki 7 eyaletin yanı sıra Meksika'nın kuzeyindeki bazı kentlerin ana su kaynağı olan ve Colorado Nehri'nden beslenen Mead Gölü, aşırı sıcaklar nedeniyle sadece yüzde 32 doluluk oranına sahip.Colorado Nehri'nin paylaşımıColorado Nehri'nin suyu yaklaşık bir asır önce ABD'nin batısındaki 7 eyalet arasında paylaşılmış, anlaşma gereği nehir suyunun yarısı Yukarı Havza eyaletlerine (Colorado, Utah, Wyoming ve New Mexico), diğer yarısı da Aşağı Havza eyaletlerine (Kaliforniya, Arizona ve Nevada) verilmişti.Meksika da kendi topraklarından geçerek okyanusla buluşan nehir suyunun kullanımıyla ilgili küçük bir pay almaya hak kazanmıştı.Colorado Nehri, bölgedeki 40 milyon insanın ana su kaynağıyken nehir suyunun yaklaşık yüzde 70'i, 5.5 milyon dönümlük tarım arazisinin su ihtiyacı için kullanılıyor ve ülkenin kış sebzelerinin yüzde 90'ını sağlayan 15 milyar dolarlık tarım endüstrisinin temel ihtiyacını karşılıyor.Bölgede 2021 ve 2022'de üst üste kuraklık ilan edilmesi, gelecek yıllarda Powell Gölü ve Mead Gölü barajlarından su salımının daha da azaltılacağı ve tarımla uğraşan bölge halkının bir kısmının göç etmek zorunda kalacağı tahminini güçlendiriyor.
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colorado nehri, abd, içme suyu
colorado nehri, abd, içme suyu

ABD'de 40 milyon nüfusu besleyen Colorado Nehri'nin suyu son 20 yılda yüzde 10 azaldı

05:18 02.08.2023
© AP PhotoColorado Nehri
Colorado Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AP Photo
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ABD'nin batı yakasında 7 eyalette toplam 40 milyon kişinin içme suyu ve tarım için kullanılan Colorado Nehri'nin son 20 yılda tehlikeli ölçüde azıldığı tespit edildi.
Kaliforniya'daki UCLA Üniversitesi bünyesinde çalışma yapan araştırmacılar, 2000-2021 yıllarında, artan sıcaklıklar nedeniyle Colorado Nehri havzasında '10 trilyon galon (yaklaşık 40 trilyon litre) suyun buharlaştığını' bu miktarın, bölgedeki su ihtiyacı için oluşturulan Mead Gölü büyüklüğünde olduğunu belirtti.
Araştırmayı yapan bilim insanları, nehir havzasında 32.5 milyon dönümlük alandan suyun çekildiğini ve bu oranın nehir suyunun yüzde 10.3'üne karşılık geldiğini kaydetti.
Araştırma raporunda, "Antropojenik ısınma, devam eden mega kuraklık (2000–2021 arasında) Mead Gölü'nün kabaca depolanmasıyla Colorado Havzası'nın doğal akışını azalttı. Karla kaplı bölgelerde daha fazla kuraklaşma, karla kaplı olmayan bölgelere kıyasla su kayıplarının kabaca iki kat daha hızlı gerçekleşmesine neden oluyor" ifadelerine yer verildi.
Water Resources Research dergisinde yayımlanan çalışmanın araştırmacıları, fosil yakıtların kullanılması sonucu artan ısının havzayı kurutmaya devam ettikçe su kaynağının daha da küçüleceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD'nin batı yakasındaki 7 eyaletin yanı sıra Meksika'nın kuzeyindeki bazı kentlerin ana su kaynağı olan ve Colorado Nehri'nden beslenen Mead Gölü, aşırı sıcaklar nedeniyle sadece yüzde 32 doluluk oranına sahip.

Colorado Nehri'nin paylaşımı

Colorado Nehri'nin suyu yaklaşık bir asır önce ABD'nin batısındaki 7 eyalet arasında paylaşılmış, anlaşma gereği nehir suyunun yarısı Yukarı Havza eyaletlerine (Colorado, Utah, Wyoming ve New Mexico), diğer yarısı da Aşağı Havza eyaletlerine (Kaliforniya, Arizona ve Nevada) verilmişti.
Meksika da kendi topraklarından geçerek okyanusla buluşan nehir suyunun kullanımıyla ilgili küçük bir pay almaya hak kazanmıştı.
Colorado Nehri, bölgedeki 40 milyon insanın ana su kaynağıyken nehir suyunun yaklaşık yüzde 70'i, 5.5 milyon dönümlük tarım arazisinin su ihtiyacı için kullanılıyor ve ülkenin kış sebzelerinin yüzde 90'ını sağlayan 15 milyar dolarlık tarım endüstrisinin temel ihtiyacını karşılıyor.
Bölgede 2021 ve 2022'de üst üste kuraklık ilan edilmesi, gelecek yıllarda Powell Gölü ve Mead Gölü barajlarından su salımının daha da azaltılacağı ve tarımla uğraşan bölge halkının bir kısmının göç etmek zorunda kalacağı tahminini güçlendiriyor.
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