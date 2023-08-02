https://sputniknews.com.tr/20230802/abd-basini-biden-zelenskiyi-bir-cumleyle-alenen-kucuk-dusurdu-1074310890.html

ABD basını: Biden, Zelenskiy'i bir cümleyle alenen küçük düşürdü

ABD basını: Biden, Zelenskiy'i bir cümleyle alenen küçük düşürdü

American Thinker dergisinde yer alan bir habere göre ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka davet etmeme kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T23:09+0300

2023-08-02T23:09+0300

2023-08-02T23:09+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

ukrayna

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067281095_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1754fef599740303996fb715f3d38315.jpg

Alexander Markovsky imzalı makalede ABD Başkanı Biden’ın, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka davet etmeme kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i alenen küçük düşürdü.Markovsky, Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde Zelenskiy ile yapılan görüşmeler sırasında Amerikan liderinin, Ukrayna'nın ABD ile birlikte ‘takılıp kaldığını’ ve Washington'un Kiev'den ‘hiçbir yere saklanamayacağı’ şeklinde bir şaka yaptığını ifade etti.Makalede, “Vasal, sahiplerine karşı sesini yükseltmeye cüret ettiğinde, Başkan Biden ona yerini göstermek zorunda kaldı. Diplomatik olmayan İngilizce ile, ‘siz salaklar, biz size silah tedarik ettikçe veya harcanacak askerleriniz bitene kadar savaşmaya devam edeceksiniz’ dedi” ifadelerine yer verildi.Yazara göre NATO zirvesi, ‘mekanik bir tavşanı yakalamak için yarışan bir tazı’ gibi NATO üyeliği için koşan Zelenskiy’in şevkini kırdı.Gazeteciye göre Batılı liderler, Ukraynalıların kendileri için savaşıp ölmesinden ve aynı zamanda ittifaka dahil olmamasından gayet memnun. Bu durum Washington, Londra ve Brüksel'deki seçkinlerin bir nükleer devletle doğrudan karşı karşıya gelmemesini sağlıyor.Müttefiklerin Ukrayna’nın gidecek hiçbir yeri olmadığının gayet iyi farkında olduklarına dikkat çeken yazar, bu nedenle Zelenskiy'in örgüt üyelerinin kararı nedeniyle bulunduğu her türlü protestonun sert bir şekilde bastırıldığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230802/pentagondan-itiraf-rusyanin-harekati-abd-savunma-sanayiinin-yeterli-duzeyde-olmadigini-gosterdi-1074309520.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, ukrayna, vladimir zelenskiy