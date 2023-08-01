https://sputniknews.com.tr/20230801/zaharova-polonya-ve-ukraynayi-kurtla-kuzuya-benzetti-1074261168.html
Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti
Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Ukrayna'nın batı kesiminin Polonya'nın kolları arasında kaybolup gidebileceğinin farkında olduğunu... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T21:46+0300
2023-08-01T21:46+0300
2023-08-01T21:46+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna'yı nankörlükle suçladığı sözleri nedeniyle Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'nin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasını yorumladı.Polonya'yı kurda, Ukrayna'yı ise kuzuya benzeten Zaharova, "Kurdun kuzuya ne dediğini bilirsiniz: 'Bütün sürünün içinden akşam yemeği için seni seçtiğimi takdir etmeye başlamalısın.' Bunun üzerine kuzu, uyuz olmasına rağmen, bunun iki kişilik bir akşam yemeği olmayacağını tahmin etmeye başlar" ifadelerini kullandı.Polonyalı büyükelçinin çağrılmasına bakıldığında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Varşova'nın yardımlarından şüphelenmeye başladığının görüldüğünün altını çizen Zaharova, Ukrayna'nın batı kesiminin komşu ülkenin dostane sarılışları arasında yok olup gidebileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/polonyanin-kiev-buyukelcisi-ukrayna-disisleri-bakanligina-cagrildi-1074252704.html
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polonya, ukrayna, mariya zaharova, rusya
Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Ukrayna'nın batı kesiminin Polonya'nın kolları arasında kaybolup gidebileceğinin farkında olduğunu belirtti.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna'yı nankörlükle suçladığı sözleri nedeniyle Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'nin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasını yorumladı.
Polonya'yı kurda, Ukrayna'yı ise kuzuya benzeten Zaharova, "Kurdun kuzuya ne dediğini bilirsiniz: 'Bütün sürünün içinden akşam yemeği için seni seçtiğimi takdir etmeye başlamalısın.' Bunun üzerine kuzu, uyuz olmasına rağmen, bunun iki kişilik bir akşam yemeği olmayacağını tahmin etmeye başlar" ifadelerini kullandı.
Polonyalı büyükelçinin çağrılmasına bakıldığında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Varşova'nın yardımlarından şüphelenmeye başladığının görüldüğünün altını çizen Zaharova, Ukrayna'nın batı kesiminin komşu ülkenin dostane sarılışları arasında yok olup gidebileceğini kaydetti.