https://sputniknews.com.tr/20230801/zaharova-polonya-ve-ukraynayi-kurtla-kuzuya-benzetti-1074261168.html

Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti

Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Ukrayna'nın batı kesiminin Polonya'nın kolları arasında kaybolup gidebileceğinin farkında olduğunu... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T21:46+0300

2023-08-01T21:46+0300

2023-08-01T21:46+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

mariya zaharova

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072719066_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3c13ef2c74500b62e80ea6a644c5ddef.jpg

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna'yı nankörlükle suçladığı sözleri nedeniyle Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'nin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasını yorumladı.Polonya'yı kurda, Ukrayna'yı ise kuzuya benzeten Zaharova, "Kurdun kuzuya ne dediğini bilirsiniz: 'Bütün sürünün içinden akşam yemeği için seni seçtiğimi takdir etmeye başlamalısın.' Bunun üzerine kuzu, uyuz olmasına rağmen, bunun iki kişilik bir akşam yemeği olmayacağını tahmin etmeye başlar" ifadelerini kullandı.Polonyalı büyükelçinin çağrılmasına bakıldığında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Varşova'nın yardımlarından şüphelenmeye başladığının görüldüğünün altını çizen Zaharova, Ukrayna'nın batı kesiminin komşu ülkenin dostane sarılışları arasında yok olup gidebileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230801/polonyanin-kiev-buyukelcisi-ukrayna-disisleri-bakanligina-cagrildi-1074252704.html

polonya

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, ukrayna, mariya zaharova, rusya