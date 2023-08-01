Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Dr. Can: Asya Kaplan sivrisineklerinin hastalık taşıma riski var
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230801/zaharova-polonya-ve-ukraynayi-kurtla-kuzuya-benzetti-1074261168.html
Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti
Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Ukrayna'nın batı kesiminin Polonya'nın kolları arasında kaybolup gidebileceğinin farkında olduğunu... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T21:46+0300
2023-08-01T21:46+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
mariya zaharova
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072719066_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3c13ef2c74500b62e80ea6a644c5ddef.jpg
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna'yı nankörlükle suçladığı sözleri nedeniyle Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'nin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasını yorumladı.Polonya'yı kurda, Ukrayna'yı ise kuzuya benzeten Zaharova, "Kurdun kuzuya ne dediğini bilirsiniz: 'Bütün sürünün içinden akşam yemeği için seni seçtiğimi takdir etmeye başlamalısın.' Bunun üzerine kuzu, uyuz olmasına rağmen, bunun iki kişilik bir akşam yemeği olmayacağını tahmin etmeye başlar" ifadelerini kullandı.Polonyalı büyükelçinin çağrılmasına bakıldığında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Varşova'nın yardımlarından şüphelenmeye başladığının görüldüğünün altını çizen Zaharova, Ukrayna'nın batı kesiminin komşu ülkenin dostane sarılışları arasında yok olup gidebileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/polonyanin-kiev-buyukelcisi-ukrayna-disisleri-bakanligina-cagrildi-1074252704.html
polonya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072719066_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c45bb7e1e2b8fdfd3b5001d27ab122f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, ukrayna, mariya zaharova, rusya
polonya, ukrayna, mariya zaharova, rusya

Zaharova, Polonya ve Ukrayna'yı kurtla kuzuya benzetti

21:46 01.08.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Ukrayna'nın batı kesiminin Polonya'nın kolları arasında kaybolup gidebileceğinin farkında olduğunu belirtti.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna'yı nankörlükle suçladığı sözleri nedeniyle Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'nin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasını yorumladı.
Polonya'yı kurda, Ukrayna'yı ise kuzuya benzeten Zaharova, "Kurdun kuzuya ne dediğini bilirsiniz: 'Bütün sürünün içinden akşam yemeği için seni seçtiğimi takdir etmeye başlamalısın.' Bunun üzerine kuzu, uyuz olmasına rağmen, bunun iki kişilik bir akşam yemeği olmayacağını tahmin etmeye başlar" ifadelerini kullandı.
Polonyalı büyükelçinin çağrılmasına bakıldığında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Varşova'nın yardımlarından şüphelenmeye başladığının görüldüğünün altını çizen Zaharova, Ukrayna'nın batı kesiminin komşu ülkenin dostane sarılışları arasında yok olup gidebileceğini kaydetti.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
DÜNYA
Polonya’nın Kiev Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
17:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала