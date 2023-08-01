https://sputniknews.com.tr/20230801/polonyanin-kiev-buyukelcisi-ukrayna-disisleri-bakanligina-cagrildi-1074252704.html
Polonya’nın Kiev Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Polonya’nın Kiev Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna’nın nankörlüğüyle ilgili sözleri nedeniyle bu ülkenin Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T17:11+0300
2023-08-01T17:11+0300
2023-08-01T17:11+0300
dünya
ukrayna
polonya
ukrayna dışişleri bakanlığı
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı ve Uluslararası Politika Ofisi Başkanı Marcin Przydacz’in sözleri nedeniyle Polonya’nın Ukrayna Büyükelçisi Bartosz Cichocki, 1 Ağustos’ta Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Polonyalı diplomata, Ukrayna’nın Polonya’dan alınan yardıma yönelik nankör olduğu yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ve kabul edilmez olduğu bildirildi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, siyasetçilerin Ukrayna ve Polonya halkları arasındaki karşılıklı anlayışı ve ilişkilerin sağlamlığını sorgulamaması gerektiğini kaydetti.Daha önce Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz, Polonya medyasına açıklamasında, Kiev’in Varşova’dan çok büyük destek aldığını ve Ukrayna’nın, Polonya’nın onun için son dönemde oynadığı rolü takdir etmeye başlaması gerektiğini söylemişti.
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ukrayna, polonya, ukrayna dışişleri bakanlığı
ukrayna, polonya, ukrayna dışişleri bakanlığı
Polonya’nın Kiev Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna’nın nankörlüğüyle ilgili sözleri nedeniyle bu ülkenin Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı ve Uluslararası Politika Ofisi Başkanı Marcin Przydacz’in sözleri nedeniyle Polonya’nın Ukrayna Büyükelçisi Bartosz Cichocki, 1 Ağustos’ta Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Polonyalı diplomata, Ukrayna’nın Polonya’dan alınan yardıma yönelik nankör olduğu yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ve kabul edilmez olduğu bildirildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, siyasetçilerin Ukrayna ve Polonya halkları arasındaki karşılıklı anlayışı ve ilişkilerin sağlamlığını sorgulamaması gerektiğini kaydetti.
Daha önce Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz, Polonya medyasına açıklamasında, Kiev’in Varşova’dan çok büyük destek aldığını ve Ukrayna’nın, Polonya’nın onun için son dönemde oynadığı rolü takdir etmeye başlaması gerektiğini söylemişti.