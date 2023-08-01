https://sputniknews.com.tr/20230801/polonyanin-kiev-buyukelcisi-ukrayna-disisleri-bakanligina-cagrildi-1074252704.html

Polonya’nın Kiev Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Polonya’nın Kiev Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna’nın nankörlüğüyle ilgili sözleri nedeniyle bu ülkenin Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T17:11+0300

2023-08-01T17:11+0300

2023-08-01T17:11+0300

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ukrayna dışişleri bakanlığı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı ve Uluslararası Politika Ofisi Başkanı Marcin Przydacz’in sözleri nedeniyle Polonya’nın Ukrayna Büyükelçisi Bartosz Cichocki, 1 Ağustos’ta Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Polonyalı diplomata, Ukrayna’nın Polonya’dan alınan yardıma yönelik nankör olduğu yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ve kabul edilmez olduğu bildirildi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, siyasetçilerin Ukrayna ve Polonya halkları arasındaki karşılıklı anlayışı ve ilişkilerin sağlamlığını sorgulamaması gerektiğini kaydetti.Daha önce Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz, Polonya medyasına açıklamasında, Kiev’in Varşova’dan çok büyük destek aldığını ve Ukrayna’nın, Polonya’nın onun için son dönemde oynadığı rolü takdir etmeye başlaması gerektiğini söylemişti.

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ukrayna, polonya, ukrayna dışişleri bakanlığı