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https://sputniknews.com.tr/20230801/yolcudan-taksiciye-istanbulda-toplu-tasima-pahali-taksi-cok-ucuz-1074232199.html
Yolcudan taksiciye: 'İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz'
Yolcudan taksiciye: 'İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz'
Eyüpsultan’da Gaziantep’ten gelerek taksiye binen bir ailenin taksi ücretleri hakkında yaptığı çarpıcı yorumlar taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasına... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T11:34+0300
2023-08-01T11:35+0300
yaşam
taksi
istanbul
toplu taşıma
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İstanbul’da son zamanlarda sarı taksiler zam haberleriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sarı taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası dahi sosyal medyada gündem oluşturmuştu. İstanbul’da taksi ücretleriyle ilgili bu kez şehir dışından gelen bir aile ile taksi sürücüsü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Geçtiğimiz hafta cuma günü Eyüpsultan’da Gaziantep’ten gelerek taksiye binen bir aile İstanbul’daki taksi ücretleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. O anları taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver cep telefonu kamerasıyla kaydetti.'İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz'İstanbul’da taksi ücretlerinin çok ucuz olduğuna değinen yolcular, “Biz taksiye binen insanlar değiliz ama burada çok ucuz. Eğer İstanbul’da yaşasam arabamı kapının önüne park ederdim ve işime taksiyle gidip gelirdim. İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz. Toplu taşımayla iki veya üç aktarmayla bir yere ulaşabiliyoruz. Biz 4 kişiyiz ve kişi başı her yolculuk 10 TL tutuyor. Biz Gaziantep’ten geliyoruz. Orada taksimetre açılışı 20 TL, kilometre başına da 20 TL ödüyoruz. Burada kilometre başına 8.50 TL olduğunu duyduk. Ben bindiğimde 300 TL veririm diye tahmin ediyorum. Ardından 90 TL tutuyor” dedi.'Siyasi bir malzeme olduk'Taksi ücretlerinin bir an önce artması gerektiğini söyleyen taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver ise, “Biz bazen birbirini tanımayan insanlar taşıyoruz. İnsanlar otobüs gelmeyince üç kişi birleşip taksiye biniyorlar. Biz burada siyasi bir malzeme olduk” sözlerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230729/taksiciler-odasi-baskani-aksu-taksi-sorunu-yok-soforlerin-davranislariyla-ilgili-sikintilar-var-1074149558.html
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taksi, istanbul, toplu taşıma
taksi, istanbul, toplu taşıma

Yolcudan taksiciye: 'İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz'

11:34 01.08.2023 (güncellendi: 11:35 01.08.2023)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLUYolcudan taksiciye: 'İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz'
Yolcudan taksiciye: 'İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU
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Eyüpsultan’da Gaziantep’ten gelerek taksiye binen bir ailenin taksi ücretleri hakkında yaptığı çarpıcı yorumlar taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Aile üyelerinden birisinin, “Eğer İstanbul’da yaşasam arabamı kapının önüne park ederdim ve işime taksiyle gidip gelirdim” sözleri ise dikkat çekti.
İstanbul’da son zamanlarda sarı taksiler zam haberleriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sarı taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası dahi sosyal medyada gündem oluşturmuştu. İstanbul’da taksi ücretleriyle ilgili bu kez şehir dışından gelen bir aile ile taksi sürücüsü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Geçtiğimiz hafta cuma günü Eyüpsultan’da Gaziantep’ten gelerek taksiye binen bir aile İstanbul’daki taksi ücretleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. O anları taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz'

İstanbul’da taksi ücretlerinin çok ucuz olduğuna değinen yolcular, “Biz taksiye binen insanlar değiliz ama burada çok ucuz. Eğer İstanbul’da yaşasam arabamı kapının önüne park ederdim ve işime taksiyle gidip gelirdim. İstanbul’da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz. Toplu taşımayla iki veya üç aktarmayla bir yere ulaşabiliyoruz. Biz 4 kişiyiz ve kişi başı her yolculuk 10 TL tutuyor. Biz Gaziantep’ten geliyoruz. Orada taksimetre açılışı 20 TL, kilometre başına da 20 TL ödüyoruz. Burada kilometre başına 8.50 TL olduğunu duyduk. Ben bindiğimde 300 TL veririm diye tahmin ediyorum. Ardından 90 TL tutuyor” dedi.

'Siyasi bir malzeme olduk'

Taksi ücretlerinin bir an önce artması gerektiğini söyleyen taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver ise, “Biz bazen birbirini tanımayan insanlar taşıyoruz. İnsanlar otobüs gelmeyince üç kişi birleşip taksiye biniyorlar. Biz burada siyasi bir malzeme olduk” sözlerini kullandı.
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Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi sorunu yok, şoförlerin davranışlarıyla ilgili sıkıntılar var
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