https://sputniknews.com.tr/20230729/taksiciler-odasi-baskani-aksu-taksi-sorunu-yok-soforlerin-davranislariyla-ilgili-sikintilar-var-1074149558.html

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi sorunu yok, şoförlerin davranışlarıyla ilgili sıkıntılar var

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi sorunu yok, şoförlerin davranışlarıyla ilgili sıkıntılar var

Buket Aydın, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya fahiş fiyat isteyen, yolcu almayan, turistlerle kavga eden taksi şoförlerin durumunu sordu. Aksu, "Şoför... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T17:45+0300

2023-07-29T17:45+0300

2023-07-29T17:46+0300

türkiye

eyüp aksu

istanbul

taksi

korsan taksi

martı

ibb

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Sunucu Buket Aydın, İstanbul'daki sarı taksi sıkıntısı ile ilgili İBB ile yapılan son toplantıyı ve taksi şoförlerinin durumlarını Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya sordu. İlk sorusu, "İstanbul'da size göre bir taksi sorunu var mı?" oldu."İstanbul'da taksi sorunu yok." diyen Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Sadece turizm bölgelerindeki şoför arkadaşların davranışlarıyla ilgili sorun var. Bu da eğitim, denetim ve yaptırımlarla düzeltilebilir. Bu konuda da yetki tamamen İBB'de. Bizim yetkimiz yok. Taksi değil trafik sorunu var." şeklinde konuştu.Sorunlu taksi şoförlerinin olduğunu itiraf eden Aksu, "Taksimetre açmayan var, sigara içen, almayan, götürmeyen, soran var. Bu bölgede 300-400 kişi var. Mesleğe zarar veriyor. İBB'nin sık sık denetim yapması ve yaptırım uygulaması gerekiyor." dedi. İBB ve taksiciler arasında sorun olmadığını dile getiren Aksu, "Aramızda herhangi bir gerginlik yok. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresi ve yönetimi 5 bin tane kanuna, hukuka aykırı plaka tahsis etmek istiyor. Buna tepkimizi koyuyoruz. Yasal değil, hakkımızı savunuyoruz, ekmeğimizi emeğimizi koruyoruz." ifadelerine yer verdi.Buket Aydın, Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in taksilere tepkisini "Size rakip gelişen bir MARTI var. CEO Oğuz Alper Öktem de size ve taksicilere karşı tepkili. Siz ne düşünüyorsunuz." şeklinde sordu.Eyüp Aksu, "Vatandaş benim muhatabım değil. Yasal bir şey değil. Zaten mahkeme de kararını verdi; erişim engeli. O arkadaşı da tanımıyorum, muhatabım değil. Bahsettiğiniz firma korsan, yasal değil. Ayrıca 'hatır taşımacılığı yapıyorum' diyerek taksi taşımacılığı yapıyor. Korsanlık yapıyor. Hatır taşımacılığı; seyir halinde bir vatandaşın anormal bir hadisesi, yaralanma, kalp krizi ya da hastalık gibi acil bir yere gitmesi gerekiyorsa alıp götürebilirsiniz. Bir kişi ayda yılda bir kere denk geliyor. Bu kişinin aboneleri günde 5-6 kere hatır taşımacılığı yapıyor." şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230718/havalimanindaki-taksi-kuyrugu-goruntulerine-taksicilerden-aciklama-2-saat-degil-26-dakika-bekledi-1073670838.html

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eyüp aksu, istanbul, taksi, korsan taksi, martı, ibb