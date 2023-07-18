https://sputniknews.com.tr/20230718/havalimanindaki-taksi-kuyrugu-goruntulerine-taksicilerden-aciklama-2-saat-degil-26-dakika-bekledi-1073670838.html

Havalimanındaki 'taksi kuyruğu' görüntülerine taksicilerden açıklama: 2 saat değil 26 dakika bekledi

Havalimanındaki 'taksi kuyruğu' görüntülerine taksicilerden açıklama: 2 saat değil 26 dakika bekledi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksilerin yetersiz olduğu ve yolcuların taksi kuyruğunda beklediği iddiaları üzerine SAWKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Ertan, "Biz... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T17:56+0300

2023-07-18T17:56+0300

2023-07-18T17:56+0300

taksi

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

istanbul

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu taşıyan ticari taksilerin az olduğu ve bu sebeple yolcuların uzun süre beklemek zorunda kaldıkları iddiaları sosyal medyada yer aldı. Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu (SAWKOOP) Üyesi Namık Kemal Ertan, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Ertan, “Zaman zaman uçak trafiğindeki yoğunluk ve uçak trafiğindeki aksaklık kaynaklı birikmelere maruz kalabiliyoruz. Dün gece gelen bir vatandaşımız video çekerek 2 saat taksi kuyruğunda beklediğini belirtmiş ve bunu sosyal medyada paylaşmış. Bu bizim buradaki emekçilere yapılan bir saygısızlık ve bir bilgi kirliliğidir. Biz kendimize ait kamera kayıtlarında bu arkadaşın takibini yaptık, 26 dakika sırada bekliyor. 2 saat gibi fevkalade, kimsenin kabul edemeyeceği bir süre söz konusu değil. 26 dakika da beklenebilir bir süre değil, bu da yanlış anlaşılmasın. Ama bunun da sebebi hemen o gece 23.48’te Sultanbeyli gişelerdeki zincirleme trafik kazası. Medyada yer aldı bu. 3 saat 22 dakikada kaldırıldı. Trafik kaldırıldıktan sonra bunun bir de yoğunluğunun giderilmesi var. Bu nedenle havalimanından çıkan taksilerin havalimanına dönmesi güçleşti. Bu sebeple bu vatandaşımız ve o geceki diğer vatandaşlarımız bu süreler zarfında beklemeye maruz kalmışlardır. Bu bekleme SAWKOOP’un ve SAWKOOP çalışanlarının kusurundan kaynaklanmamıştır. Şu anda da havalimanının en güzel zamanında çalışmasına rağmen aşağı yukarı 100 adet taksimiz garajımızda havalimanı dışında beklemektedir. Bu hizmeti en güzel şekilde vermeye devam etmekteyiz” dedi.

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

istanbul

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taksi, sabiha gökçen havaalanı, istanbul