Havalimanındaki 'taksi kuyruğu' görüntülerine taksicilerden açıklama: 2 saat değil 26 dakika bekledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230718/havalimanindaki-taksi-kuyrugu-goruntulerine-taksicilerden-aciklama-2-saat-degil-26-dakika-bekledi-1073670838.html
Havalimanındaki 'taksi kuyruğu' görüntülerine taksicilerden açıklama: 2 saat değil 26 dakika bekledi
Havalimanındaki 'taksi kuyruğu' görüntülerine taksicilerden açıklama: 2 saat değil 26 dakika bekledi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksilerin yetersiz olduğu ve yolcuların taksi kuyruğunda beklediği iddiaları üzerine SAWKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Ertan, "Biz... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T17:56+0300
2023-07-18T17:56+0300
taksi
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057090270_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32a904d41a2da4ad7e130bb05f32ede9.jpg
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu taşıyan ticari taksilerin az olduğu ve bu sebeple yolcuların uzun süre beklemek zorunda kaldıkları iddiaları sosyal medyada yer aldı. Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu (SAWKOOP) Üyesi Namık Kemal Ertan, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Ertan, “Zaman zaman uçak trafiğindeki yoğunluk ve uçak trafiğindeki aksaklık kaynaklı birikmelere maruz kalabiliyoruz. Dün gece gelen bir vatandaşımız video çekerek 2 saat taksi kuyruğunda beklediğini belirtmiş ve bunu sosyal medyada paylaşmış. Bu bizim buradaki emekçilere yapılan bir saygısızlık ve bir bilgi kirliliğidir. Biz kendimize ait kamera kayıtlarında bu arkadaşın takibini yaptık, 26 dakika sırada bekliyor. 2 saat gibi fevkalade, kimsenin kabul edemeyeceği bir süre söz konusu değil. 26 dakika da beklenebilir bir süre değil, bu da yanlış anlaşılmasın. Ama bunun da sebebi hemen o gece 23.48’te Sultanbeyli gişelerdeki zincirleme trafik kazası. Medyada yer aldı bu. 3 saat 22 dakikada kaldırıldı. Trafik kaldırıldıktan sonra bunun bir de yoğunluğunun giderilmesi var. Bu nedenle havalimanından çıkan taksilerin havalimanına dönmesi güçleşti. Bu sebeple bu vatandaşımız ve o geceki diğer vatandaşlarımız bu süreler zarfında beklemeye maruz kalmışlardır. Bu bekleme SAWKOOP’un ve SAWKOOP çalışanlarının kusurundan kaynaklanmamıştır. Şu anda da havalimanının en güzel zamanında çalışmasına rağmen aşağı yukarı 100 adet taksimiz garajımızda havalimanı dışında beklemektedir. Bu hizmeti en güzel şekilde vermeye devam etmekteyiz” dedi.
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057090270_149:0:797:486_1920x0_80_0_0_cea8ff6ed508d68a41d2c44cbab3e255.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taksi, sabiha gökçen havaalanı, istanbul
taksi, sabiha gökçen havaalanı, istanbul

Havalimanındaki 'taksi kuyruğu' görüntülerine taksicilerden açıklama: 2 saat değil 26 dakika bekledi

17:56 18.07.2023
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksilerin yetersiz olduğu ve yolcuların taksi kuyruğunda beklediği iddiaları üzerine SAWKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Ertan, "Biz kendimize ait kamera kayıtlarında bu arkadaşın takibini yaptık, 26 dakika sırada bekliyor. 2 saat gibi fevkalade, kimsenin kabul edemeyeceği bir süre söz konusu değil." dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu taşıyan ticari taksilerin az olduğu ve bu sebeple yolcuların uzun süre beklemek zorunda kaldıkları iddiaları sosyal medyada yer aldı. Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu (SAWKOOP) Üyesi Namık Kemal Ertan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ertan, “Zaman zaman uçak trafiğindeki yoğunluk ve uçak trafiğindeki aksaklık kaynaklı birikmelere maruz kalabiliyoruz. Dün gece gelen bir vatandaşımız video çekerek 2 saat taksi kuyruğunda beklediğini belirtmiş ve bunu sosyal medyada paylaşmış. Bu bizim buradaki emekçilere yapılan bir saygısızlık ve bir bilgi kirliliğidir. Biz kendimize ait kamera kayıtlarında bu arkadaşın takibini yaptık, 26 dakika sırada bekliyor. 2 saat gibi fevkalade, kimsenin kabul edemeyeceği bir süre söz konusu değil. 26 dakika da beklenebilir bir süre değil, bu da yanlış anlaşılmasın. Ama bunun da sebebi hemen o gece 23.48’te Sultanbeyli gişelerdeki zincirleme trafik kazası. Medyada yer aldı bu. 3 saat 22 dakikada kaldırıldı. Trafik kaldırıldıktan sonra bunun bir de yoğunluğunun giderilmesi var. Bu nedenle havalimanından çıkan taksilerin havalimanına dönmesi güçleşti. Bu sebeple bu vatandaşımız ve o geceki diğer vatandaşlarımız bu süreler zarfında beklemeye maruz kalmışlardır. Bu bekleme SAWKOOP’un ve SAWKOOP çalışanlarının kusurundan kaynaklanmamıştır. Şu anda da havalimanının en güzel zamanında çalışmasına rağmen aşağı yukarı 100 adet taksimiz garajımızda havalimanı dışında beklemektedir. Bu hizmeti en güzel şekilde vermeye devam etmekteyiz” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала