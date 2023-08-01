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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynali-elci-polonya-disislerine-cagrildi-1074261723.html
Ukraynalı elçi Polonya Dışişleri’ne çağrıldı
Ukraynalı elçi Polonya Dışişleri’ne çağrıldı
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamalar nedeniyle Ukrayna’nın Varşova Büyükelçisi Aleksandr Karpinskiy’in bakanlığa... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T22:04+0300
2023-08-01T22:04+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ukrayna hükümeti temsilcilerinin yaptığı açıklamalar bağlamında, Ukrayna’nın Polonya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna’nın nankörlüğüyle ilgili sözleri nedeniyle bu ülkenin Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki’nin bakanlığa davet edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230801/zaharova-polonya-ve-ukraynayi-kurtla-kuzuya-benzetti-1074261168.html
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polonya, ukrayna
polonya, ukrayna

Ukraynalı elçi Polonya Dışişleri’ne çağrıldı

22:04 01.08.2023
© AFP 2023 / Bartosz SiedlikPolonya bayrağı
Polonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / Bartosz Siedlik
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Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamalar nedeniyle Ukrayna’nın Varşova Büyükelçisi Aleksandr Karpinskiy’in bakanlığa çağrıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ukrayna hükümeti temsilcilerinin yaptığı açıklamalar bağlamında, Ukrayna’nın Polonya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna’nın nankörlüğüyle ilgili sözleri nedeniyle bu ülkenin Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki’nin bakanlığa davet edildiğini duyurmuştu.
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