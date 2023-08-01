https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynali-elci-polonya-disislerine-cagrildi-1074261723.html

Ukraynalı elçi Polonya Dışişleri’ne çağrıldı

Ukraynalı elçi Polonya Dışişleri’ne çağrıldı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamalar nedeniyle Ukrayna’nın Varşova Büyükelçisi Aleksandr Karpinskiy’in bakanlığa... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T22:04+0300

2023-08-01T22:04+0300

2023-08-01T22:04+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ukrayna hükümeti temsilcilerinin yaptığı açıklamalar bağlamında, Ukrayna’nın Polonya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Marcin Przydacz’in Ukrayna’nın nankörlüğüyle ilgili sözleri nedeniyle bu ülkenin Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki’nin bakanlığa davet edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230801/zaharova-polonya-ve-ukraynayi-kurtla-kuzuya-benzetti-1074261168.html

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