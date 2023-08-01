https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynadan-moskovaya-ihali-saldiri-girisimi-1074222023.html

Ukrayna'dan Moskova'ya İHA'lı saldırı girişimi

Ukrayna'dan Moskova'ya İHA'lı saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde başkent Moskova'ya üç insansız hava aracı ile saldırdığını, bunlardan ikisinin düşürüldüğünü, üçüncüsünün... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T05:25+0300

2023-08-01T05:25+0300

2023-08-01T05:25+0300

ukrayna krizi

rusya

moskova

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

insansız hava aracı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna yönetimi, başkent Moskova'yı insansız hava araçlarıyla hedef aldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin 1 Ağustos'u 1 Ağustos'a bağlayan gece Moskova kenti ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi engellendi. İki Ukrayna İHA'sı Moskova bölgesinin Odintsovo ve Naro-Fominsk bölgeleri üzerinde hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Başka bir İHA elektronik harp araçlarıyla durduruldu ve kontrolünü kaybettikten sonra Moskova'da konut dışı binalardan oluşan bir kompleksin arazisine düştü" denildi.Moskova Belediye Başkanı: Ölü ve yaralı yokÖte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada "150 metrekarelik bir alanda camlar hasar aldı" dedi.Ölü ya da yaralıların olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmadığını kaydeden Sobyanin, "Moskova'ya doğru uçmaya çalışan birkaç insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Bir tanesi geçen seferki gibi kentteki aynı kuleye ulaştı. Kulenin 21. kat seviyesindeki cephesi hasar gördü. Acil durum hizmetleri olay yerinde çalışıyor" bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230730/rusya-kiev-rejimi-3-iha-ile-moskovaya-saldiri-girisiminde-bulundu-1074169412.html

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rusya, moskova, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, insansız hava aracı