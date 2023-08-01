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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230801/ukraynadan-moskovaya-ihali-saldiri-girisimi-1074222023.html
Ukrayna'dan Moskova'ya İHA'lı saldırı girişimi
Ukrayna'dan Moskova'ya İHA'lı saldırı girişimi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde başkent Moskova'ya üç insansız hava aracı ile saldırdığını, bunlardan ikisinin düşürüldüğünü, üçüncüsünün... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T05:25+0300
2023-08-01T05:25+0300
ukrayna krizi
rusya
moskova
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
insansız hava aracı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna yönetimi, başkent Moskova'yı insansız hava araçlarıyla hedef aldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin 1 Ağustos'u 1 Ağustos'a bağlayan gece Moskova kenti ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi engellendi. İki Ukrayna İHA'sı Moskova bölgesinin Odintsovo ve Naro-Fominsk bölgeleri üzerinde hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Başka bir İHA elektronik harp araçlarıyla durduruldu ve kontrolünü kaybettikten sonra Moskova'da konut dışı binalardan oluşan bir kompleksin arazisine düştü" denildi.Moskova Belediye Başkanı: Ölü ve yaralı yokÖte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada "150 metrekarelik bir alanda camlar hasar aldı" dedi.Ölü ya da yaralıların olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmadığını kaydeden Sobyanin, "Moskova'ya doğru uçmaya çalışan birkaç insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Bir tanesi geçen seferki gibi kentteki aynı kuleye ulaştı. Kulenin 21. kat seviyesindeki cephesi hasar gördü. Acil durum hizmetleri olay yerinde çalışıyor" bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/rusya-kiev-rejimi-3-iha-ile-moskovaya-saldiri-girisiminde-bulundu-1074169412.html
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rusya, moskova, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, insansız hava aracı
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Ukrayna'dan Moskova'ya İHA'lı saldırı girişimi

05:25 01.08.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков / Multimedya arşivine gidinMoskova'da güvenlik önlemleri
Moskova'da güvenlik önlemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde başkent Moskova'ya üç insansız hava aracı ile saldırdığını, bunlardan ikisinin düşürüldüğünü, üçüncüsünün ise elektronik harp sistemleri tarafından durdurulduğunu ve Moskova iş merkezindeki binaların üzerine düştüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna yönetimi, başkent Moskova'yı insansız hava araçlarıyla hedef aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin 1 Ağustos'u 1 Ağustos'a bağlayan gece Moskova kenti ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi engellendi. İki Ukrayna İHA'sı Moskova bölgesinin Odintsovo ve Naro-Fominsk bölgeleri üzerinde hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Başka bir İHA elektronik harp araçlarıyla durduruldu ve kontrolünü kaybettikten sonra Moskova'da konut dışı binalardan oluşan bir kompleksin arazisine düştü" denildi.

Moskova Belediye Başkanı: Ölü ve yaralı yok

Öte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada "150 metrekarelik bir alanda camlar hasar aldı" dedi.
Ölü ya da yaralıların olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmadığını kaydeden Sobyanin, "Moskova'ya doğru uçmaya çalışan birkaç insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Bir tanesi geçen seferki gibi kentteki aynı kuleye ulaştı. Kulenin 21. kat seviyesindeki cephesi hasar gördü. Acil durum hizmetleri olay yerinde çalışıyor" bilgisini paylaştı.
Kiev rejimi İHA saldırı girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
DÜNYA
Rusya: Kiev rejimi 3 İHA ile Moskova'ya saldırı girişiminde bulundu
30 Temmuz, 14:00
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