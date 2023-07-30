https://sputniknews.com.tr/20230730/rusya-kiev-rejimi-3-iha-ile-moskovaya-saldiri-girisiminde-bulundu-1074169412.html

Rusya: Kiev rejimi 3 İHA ile Moskova'ya saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Kiev rejimi 3 İHA ile Moskova'ya saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabaha karşı üç insansız hava aracı (İHA) ile Moskova’daki tesislere saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA’ların... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T14:00+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejimi bu sabaha karşı 3 İHA ile Moskova’daki tesislere saldırı girişiminde bulundu, hava araçlarından biri hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, ikisi ise elektronik harp sistemleri tarafından bastırıldı.Açıklamada, “Kiev rejiminin 30 Temmuz sabahı Moskova kentindeki tesislere insansız hava araçlarıyla düzenlediği terör saldırısı girişimi engellendi. Ukraynaya ait bir İHA, Moskova bölgesindeki Odintsovo üzerinde hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. 2 insansız hava aracı ise elektronik harp sistemleri tarafından bastırıldı ve kontrolü kaybederek, Moscow City (iş merkezinde) konutların olmadığı bölgeye düşü” ifadelerine yer verildi.2 binanın cephesinin hasar gördüğü Moscow City’de Testovskaya Caddesi trafiğe kapatıldı. Uzmanlar bölgede çalışma yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230724/ukrayna-medyasi-moskovaya-iha-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-askeri-istihbarati-var-1073932334.html

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