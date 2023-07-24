https://sputniknews.com.tr/20230724/ukrayna-medyasi-moskovaya-iha-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-askeri-istihbarati-var-1073932334.html

Ukrayna medyası: Moskova’ya İHA saldırısının arkasında Ukrayna askeri istihbaratı var

Ukrayna medyası: Moskova’ya İHA saldırısının arkasında Ukrayna askeri istihbaratı var

Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçen gece insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi’nin özel... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T23:17+0300

2023-07-24T23:17+0300

2023-07-24T23:17+0300

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insansız hava aracı

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moskova

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Ukrainskaya Pravda gazetesinin haberinde, “Rusya’nın başkentine gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi’nin özel operasyonuydu” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, “İstihbaratın fırlattığı tüm İHA’lar Moskova’ya ulaştı” dedi.Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi Sözcüsü Andrey Yusov, Moskova’ya düzenlenen İHA saldırısı için 'iyi haber' nitelendirmesinde bulunarak saldırıları sürdürme sözünü verdi. Yusov, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, “Bu, devam edecek ve giderek güç kazanacak bir süreç” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230704/peskov-moskovaya-saldiran-tum-insansiz-hava-araclari-ya-imha-edildi-ya-da-etkisiz-hale-getirildi-1073154397.html

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ukrayna, insansız hava aracı, istihbarat, abd, moskova