https://sputniknews.com.tr/20230724/ukrayna-medyasi-moskovaya-iha-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-askeri-istihbarati-var-1073932334.html
Ukrayna medyası: Moskova’ya İHA saldırısının arkasında Ukrayna askeri istihbaratı var
Ukrayna medyası: Moskova’ya İHA saldırısının arkasında Ukrayna askeri istihbaratı var
Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçen gece insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi’nin özel... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T23:17+0300
2023-07-24T23:17+0300
2023-07-24T23:17+0300
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ukrayna
insansız hava aracı
istihbarat
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moskova
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Ukrainskaya Pravda gazetesinin haberinde, “Rusya’nın başkentine gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi’nin özel operasyonuydu” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, “İstihbaratın fırlattığı tüm İHA’lar Moskova’ya ulaştı” dedi.Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi Sözcüsü Andrey Yusov, Moskova’ya düzenlenen İHA saldırısı için 'iyi haber' nitelendirmesinde bulunarak saldırıları sürdürme sözünü verdi. Yusov, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, “Bu, devam edecek ve giderek güç kazanacak bir süreç” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/peskov-moskovaya-saldiran-tum-insansiz-hava-araclari-ya-imha-edildi-ya-da-etkisiz-hale-getirildi-1073154397.html
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ukrayna, insansız hava aracı, istihbarat, abd, moskova
ukrayna, insansız hava aracı, istihbarat, abd, moskova
Ukrayna medyası: Moskova’ya İHA saldırısının arkasında Ukrayna askeri istihbaratı var
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Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçen gece insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi’nin özel operasyonu olduğu belirtildi.
Ukrainskaya Pravda gazetesinin haberinde, “Rusya’nın başkentine gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi’nin özel operasyonuydu” ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan bir kaynak, “İstihbaratın fırlattığı tüm İHA’lar Moskova’ya ulaştı” dedi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat İdaresi Sözcüsü Andrey Yusov, Moskova’ya düzenlenen İHA saldırısı için 'iyi haber' nitelendirmesinde bulunarak saldırıları sürdürme sözünü verdi. Yusov, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, “Bu, devam edecek ve giderek güç kazanacak bir süreç” dedi.