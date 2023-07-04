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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/peskov-moskovaya-saldiran-tum-insansiz-hava-araclari-ya-imha-edildi-ya-da-etkisiz-hale-getirildi-1073154397.html
Peskov: Moskova'ya saldıran tüm insansız hava araçları ya imha edildi ya da etkisiz hale getirildi
Peskov: Moskova'ya saldıran tüm insansız hava araçları ya imha edildi ya da etkisiz hale getirildi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'ya saldıran tüm insansız hava araçlarının ya imha edildiğini ya da etkisiz hale getirildiğini belirtti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T14:07+0300
2023-07-04T14:21+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
kremlin sarayı
dmitriy peskov
saldırı
insansız hava aracı (iha)
çeçenistan cumhuriyeti
açıklama
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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında başkent Moskova’ya saldıran tüm insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini veya etkisiz hale getirildiğini, bunun mutlak bir gerçek olduğunu söyledi.Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’ya ait İHA’ların Moskova ve bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu, saldırıların hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü bildirmişti.Peskov, Moskova’nın güvenliği ile ilgili soruya, “Elbette, bu tür saldırılara karşı savunma sistemimizin işleyişi hakkında profesyonel bir değerlendirme yapamayız. Ancak tüm bu insansız hava araçlarının ilgili savunma sistemleri tarafından ya imha edildiğini ya da etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz. Bu mutlak bir gerçektir” yanıtını verdi.Çeçenistan’da gazeteci ve avukata yönelik saldırı enerjik önlemler gerektiriyor, bu çok ciddi’Kremlin Sözcüsü, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nde bir gazeteci ve avukatın darp edilmesi olayının çok ciddi olduğunu ve enerjik önlemler gerektirdiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olay hakkında bilgi verildiğini söyleyen Peskov, Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova’nın bu konu ile yakından ilgilendiğini, olayın ilgili makamlar tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.Moskalkova’nın olay ile ilgili olarak hem Çeçenistan Soruşturma Komitesine, hem de savcılığına başvuruda bulunduğunu aktaran Peskov, olayın denetlenmesi ve soruşturulması gerektiğini vurguladı ve ekledi:“Değerlendirme kolluk kuvvetleri tarafından yapılmalı, ancak şüphesiz oldukça enerjik önlemler gerektiren çok ciddi bir saldırı söz konusu.”
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rusya, kremlin, kremlin sarayı, dmitriy peskov, saldırı, insansız hava aracı (iha), çeçenistan cumhuriyeti, açıklama
rusya, kremlin, kremlin sarayı, dmitriy peskov, saldırı, insansız hava aracı (iha), çeçenistan cumhuriyeti, açıklama

Peskov: Moskova'ya saldıran tüm insansız hava araçları ya imha edildi ya da etkisiz hale getirildi

14:07 04.07.2023 (güncellendi: 14:21 04.07.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'ya saldıran tüm insansız hava araçlarının ya imha edildiğini ya da etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında başkent Moskova’ya saldıran tüm insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini veya etkisiz hale getirildiğini, bunun mutlak bir gerçek olduğunu söyledi.
Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’ya ait İHA’ların Moskova ve bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu, saldırıların hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü bildirmişti.
Peskov, Moskova’nın güvenliği ile ilgili soruya, “Elbette, bu tür saldırılara karşı savunma sistemimizin işleyişi hakkında profesyonel bir değerlendirme yapamayız. Ancak tüm bu insansız hava araçlarının ilgili savunma sistemleri tarafından ya imha edildiğini ya da etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz. Bu mutlak bir gerçektir” yanıtını verdi.

Çeçenistan’da gazeteci ve avukata yönelik saldırı enerjik önlemler gerektiriyor, bu çok ciddi’

Kremlin Sözcüsü, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nde bir gazeteci ve avukatın darp edilmesi olayının çok ciddi olduğunu ve enerjik önlemler gerektirdiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olay hakkında bilgi verildiğini söyleyen Peskov, Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova’nın bu konu ile yakından ilgilendiğini, olayın ilgili makamlar tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.

Moskalkova’nın olay ile ilgili olarak hem Çeçenistan Soruşturma Komitesine, hem de savcılığına başvuruda bulunduğunu aktaran Peskov, olayın denetlenmesi ve soruşturulması gerektiğini vurguladı ve ekledi:
“Değerlendirme kolluk kuvvetleri tarafından yapılmalı, ancak şüphesiz oldukça enerjik önlemler gerektiren çok ciddi bir saldırı söz konusu.”
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