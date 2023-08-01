https://sputniknews.com.tr/20230801/twitter-genel-merkezinin-tepesindeki-devasa-x-sikayetlerin-ardindan-kaldirildi-1074225343.html
Twitter genel merkezinin tepesindeki devasa 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı
Twitter genel merkezinin tepesindeki devasa 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı
Elon Musk'ın platform adı ve logosunu değiştirmesinin ardından Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezinin tepesine yerleştirilen devasa ve parlak X... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T09:59+0300
2023-08-01T09:59+0300
2023-08-01T09:59+0300
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ABD'li multimilyarder Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'ın alışılagelmiş kuş logosunu ve adını 'X' ile değiştirmiş, yeni logonun asıldığı San Francisco'daki genel merkez binasından görüntüler paylaşmıştı. Bölge sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine, bina üzerinde yanıp sönen devasa ve parlak logonun kaldırıldığı bildirildi.Bina Güvenlik Departmanı Sözcüsü Patrick Hannan, şikayetler üzerine bir müfettişin binanın çatısına çıkmaya çalıştığını ancak erişiminin iki kez engellendiğini söyledi. Logonun görüntülerini kayda alan bir gazeteci, "Sara hastası ya da parlak ışıklara ve flaşlara karşı hassasiyeti olan biri olsaydım, burada yaşamam büyük bir sorun olurdu" dedi. Şirketin mali durumu el vermesine rağmen San Francisco'daki binada kalacaklarını ısrarla vurgularan patron Musk, "San Francisco, güzel San Francisco... Başkaları seni terk etse de biz her zaman senin arkadaşın olarak kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/twitterin-san-franciscodaki-merkezine-yeni-logo-x-yerlestirildi-1074162459.html
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twitter , x, san francisco, logo, şikayet, elon musk, abd
twitter , x, san francisco, logo, şikayet, elon musk, abd
Twitter genel merkezinin tepesindeki devasa 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı
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Elon Musk'ın platform adı ve logosunu değiştirmesinin ardından Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezinin tepesine yerleştirilen devasa ve parlak X işareti, bölge sakinlerinin yoğun şikayetleri sonrası kaldırıldı.
ABD'li multimilyarder Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'ın alışılagelmiş kuş logosunu ve adını 'X' ile değiştirmiş, yeni logonun asıldığı San Francisco'daki genel merkez binasından görüntüler paylaşmıştı.
Bölge sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine, bina üzerinde yanıp sönen devasa ve parlak logonun kaldırıldığı bildirildi.
Bina Güvenlik Departmanı Sözcüsü Patrick Hannan, şikayetler üzerine bir müfettişin binanın çatısına çıkmaya çalıştığını ancak erişiminin iki kez engellendiğini söyledi.
Logonun görüntülerini kayda alan bir gazeteci, "Sara hastası ya da parlak ışıklara ve flaşlara karşı hassasiyeti olan biri olsaydım, burada yaşamam büyük bir sorun olurdu" dedi.
Şirketin mali durumu el vermesine rağmen San Francisco'daki binada kalacaklarını ısrarla vurgularan patron Musk, "San Francisco, güzel San Francisco... Başkaları seni terk etse de biz her zaman senin arkadaşın olarak kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.