https://sputniknews.com.tr/20230730/twitterin-san-franciscodaki-merkezine-yeni-logo-x-yerlestirildi-1074162459.html
Twitter'ın San Francisco'daki merkezine yeni logo 'X' yerleştirildi
Twitter'ın San Francisco'daki merkezine yeni logo 'X' yerleştirildi
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal paylaşım platformu Twitter'ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logosu olan 'X' harfi... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T00:42+0300
2023-07-30T00:42+0300
2023-07-30T00:42+0300
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elon musk
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x
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Twitter’ın mavi kuş logosunu bırakıp 'X' harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logosu yerleştirildi.ABD'li iş insanı Elon Musk, yaptığı paylaşımla sosyal medya platformunun logosunun değişeceğini açıklamıştı.Twitter'ın sembolü haline gelen mavi kuş yerini siyah X işaretine bıraktı.Elon Musk, profilinde de X.com adlı bir siteye yönlendirme gerçekleştirse de alan adında twitter ismi yer alıyor. Musk, platformun adının da değiştirileceğini ifade etmişti.Yeni logo, geçen hafta platformun kullanıcılarına sunulmaya başlanmıştı.Değişiklik, kısa süre içerisinde masaüstü sürümde ve mobil uygulamada da hayata geçirilmişti.Twitter, ayrıca, platformda yer alan hesabında da isim ve logo değişikliğine gitmişti.Platformun 'X' logosuna yönelik bir adım daha atıldı. ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logosu olan 'X' harfi yerleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/musk-x-dunyadaki-en-degerli-marka-olacak-1073992738.html
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Twitter'ın San Francisco'daki merkezine yeni logo 'X' yerleştirildi
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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal paylaşım platformu Twitter'ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logosu olan 'X' harfi yerleştirildi.
Twitter’ın mavi kuş logosunu bırakıp 'X' harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logosu yerleştirildi.
ABD'li iş insanı Elon Musk, yaptığı paylaşımla sosyal medya platformunun logosunun değişeceğini açıklamıştı.
Twitter'ın sembolü haline gelen mavi kuş yerini siyah X işaretine bıraktı.
Elon Musk, profilinde de X.com adlı bir siteye yönlendirme gerçekleştirse de alan adında twitter ismi yer alıyor. Musk, platformun adının da değiştirileceğini ifade etmişti.
Yeni logo, geçen hafta platformun kullanıcılarına sunulmaya başlanmıştı.
Değişiklik, kısa süre içerisinde masaüstü sürümde ve mobil uygulamada da hayata geçirilmişti.
Twitter, ayrıca, platformda yer alan hesabında da isim ve logo değişikliğine gitmişti.
Platformun 'X' logosuna yönelik bir adım daha atıldı. ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logosu olan 'X' harfi yerleştirildi.