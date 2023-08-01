https://sputniknews.com.tr/20230801/soygu-ukraynanin-zirhli-konvoyunun-saldirisini-durduran-tankin-murettebatini-odul-icin-takdim-etti-1074261312.html
Şoygu, Ukrayna’nın zırhlı konvoyunun saldırısını durduran tankın mürettebatını ödül için takdim etti
Şoygu, Ukrayna’nın zırhlı konvoyunun saldırısını durduran tankın mürettebatını ödül için takdim etti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına durduran tankın... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T21:50+0300
2023-08-01T21:50+0300
2023-08-01T21:51+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
zaporojye
rusya
ukrayna
ödül
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına kahramanca püskürten tankın mürettebatının ödüllendirilmesine ilişkin prosedürü başlattı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Haziran 2023’te Zaporojye yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı grubunun saldırısını püskürten Rus tankının mürettebatını, gösterdiği yiğitlik ve kahramanlık dolayısıyla devlet ödülü için takdim etti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın videosunun Kremlin’de incelendiğini, tank mürettebatının kahramanlık ve profesyonellik ortaya koyduğunu ve bu durumun ders kitaplarına işlenebileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-genelkurmay-baskani-zaporojyedeki-cephe-hattini-denetledi-1074232771.html
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sergey şoygu, zaporojye, rusya, ukrayna, ödül
sergey şoygu, zaporojye, rusya, ukrayna, ödül
Şoygu, Ukrayna’nın zırhlı konvoyunun saldırısını durduran tankın mürettebatını ödül için takdim etti
21:50 01.08.2023 (güncellendi: 21:51 01.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına durduran tankın mürettebatının ödüllendirilmesine ilişkin prosedürü başlattığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına kahramanca püskürten tankın mürettebatının ödüllendirilmesine ilişkin prosedürü başlattı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Haziran 2023’te Zaporojye yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı grubunun saldırısını püskürten Rus tankının mürettebatını, gösterdiği yiğitlik ve kahramanlık dolayısıyla devlet ödülü için takdim etti” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın videosunun Kremlin’de incelendiğini, tank mürettebatının kahramanlık ve profesyonellik ortaya koyduğunu ve bu durumun ders kitaplarına işlenebileceğini açıklamıştı.