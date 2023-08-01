https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-genelkurmay-baskani-zaporojyedeki-cephe-hattini-denetledi-1074232771.html

Rusya Genelkurmay Başkanı, Zaporojye'deki cephe hattını denetledi

Rusya Genelkurmay Başkanı, Zaporojye'deki cephe hattını denetledi

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov Zaporojye’deki cephe hattına gitti ve buradaki askeri birimleri denetledi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T11:42+0300

2023-08-01T11:42+0300

2023-08-01T11:49+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

valeriy gerasimov

zaporojye

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Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin komutanı Valeriy Gerasimov’un geçen sene referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Zaporojye bölgesindeki cephe hattına gittiği belirtildi.Gerasimov’un buradaki birim komutanlarından birinden Ukrayna güçlerinin eylemleri ve Rusya ordusunun Orenhovskiy bölgesindeki ilerleyişiyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre söz konusu görüşme sırasında Gerasimov, ‘düşman güçlerini zamanında saptamanın ve onlara karşı önleyici saldırı düzenlemenin önemini gündeme getirdi.’Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, haziran başında Ukrayna güçlerinin 1.500 asker ve 150 tankla Rusya güçlerinin savunma hatlarını yarma girişiminde bulunduklarını söylemişti. Şoygu, söz konusu Ukrayna güçlerinin ilerlemesine önleyici saldırı ile izin verilmediğini eklemişti.Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ocak ayından beri Ukrayna’daki Rusya güçlerini komuta ediyor.

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rusya, ukrayna, valeriy gerasimov, zaporojye